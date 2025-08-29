विज्ञापन
विशेष लिंक

दिवाली, छठ पर यात्रियों को रेलवे का तौहफा, पूजा स्पेशल के साथ चलेंगी 12 हजार नई ट्रेनें

बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ही 12 हजार से अधिक ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई जा चुकी है. जिन ट्रेनों के संचालन की योजना बन चुकी है, उनका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा.

Read Time: 3 mins
Share
दिवाली, छठ पर यात्रियों को रेलवे का तौहफा, पूजा स्पेशल के साथ चलेंगी 12 हजार नई ट्रेनें
  • रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है
  • इन 150 विशेष ट्रेनों के जरिए कुल 2024 एक्सट्रा ट्रिप्स चलाकर यात्रियों को भीड़ से राहत दी जाएगी
  • रेलवे ने यात्रियों से एडवांस बुकिंग करने की अपील की और स्पेशल ट्रेनों की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

यात्रिगण जरा ध्यान दें...अब त्योहारी समय में ट्रेन की समस्या से कुछ हद तक राहत मिल सकती है, क्योंकि रेलवे ने हजारों स्पेशल ट्रेन के साथ 150 पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. दरअसल भारत में त्योहारों का सीजन शुरू हो गया है. अभी देश में गणेश चतुर्थी धूमधाम से मनाई जा रही है. इसके बाद दिवाली, छठ कई बड़े फेस्टिवल आने वाले हैं. त्योहारों का मौसम शुरू होते ही रेल यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी जाती है.

150 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी

बिहार जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए ही 12 हजार से अधिक ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई जा चुकी है. जिन ट्रेनों के संचालन की योजना बन चुकी है, उनका नोटिफिकेशन दिया जा रहा है. 21 सितंबर से 30 नवंबर 2025 तक कुल 150 पूजा स्पेशल ट्रेनों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिनके जरिए टोटल 2024 एक्सट्रा ट्रिप्स लगाई जाएंगी.

यात्रियों की मिलेगी बड़ी राहत

खासतौर पर उत्तर भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के बड़े स्टेशनों से इन ट्रेनों को महानगरों और ग्रामिण इलाके के लिए चलाया जा रहा है. पूजा स्पेशल ट्रेनों की बात करें तो दक्षिण मध्य रेलवे सबसे ज्यादा 48 ट्रेने चलाएगा, जिससे 684 ट्रिप्स पूरे किए जाएंगे. ये ट्रेने हैदराबाद, सिकंदराबाद और विजयवाड़ा जैसे बड़े स्टेशनों से शुरू होंगी.

मध्य और पूर्व रेलवे चलाएगा 38 पूजा स्पेशल ट्रेन

वहीं, पूर्व मध्य रेलवे ने 14 ट्रेनें चालू करने का फैसला किया है, जो पटना, गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जैसे बिहार के प्रमुख स्टेशनों से होकर गुजरेंगी और टोटल 588 ट्रिप्स लगाएंगी. इसके अलावा पूर्व रेलवे कोलकाता, सियालदह, हावड़ा जैसे भीड़भाड़ वाले स्टेशनों से 24 विशेष ट्रेनें चलाएगा, जिनकी मदद से 198 ट्रिप्स पूरे किए जाएंगे.

पश्चिम और दक्षिण रेलवे चलाएगा 34 स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे ने मुंबई, सूरत, वडोदरा जैसे शहरों से 24 पूजा स्पेशल ट्रेनें घोषित की हैं, जो 204 ट्रिप्स पूरी करेंगी. दक्षिण रेलवे चेन्नई, कोयंबत्तूर, मदुरै जैसे स्टेशनों से 10 ट्रेनें चलाएगा, जिनसे 66 ट्रिप्स होंगी. 

कई स्टेशन को जोड़ते हुए चलेंगी कई ट्रेनें

इतना ही नहीं, पूर्व तट रेलवे से भुवनेश्वर, पुरी और सम्बलपुर, दक्षिण पूर्व रेलवे से रांची, टाटानगर, उत्तर मध्य रेलवे से प्रयागराज, कानपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से बिलासपुर, रायपुर और पश्चिम मध्य रेलवे से भोपाल, कोटा जैसे स्टेशनों को जोड़ते हुए विशेष ट्रेनें संचालित की जाएंगी.

स्पेशल ट्रेनों की लिस्ट, टाइम टेबल और रूट की जानकारी रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट के साथ स्टेशनों पर ले सकते हैं. रेलवे ने यात्रियों से कहा है कि एडवांस बुकिंग का फायदा जल्दी उठाएं, जिससे बाद में कोई समस्या ना हो. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Railway New Train, Railway Special Trains For Diwali, Railway Special Trains, Railway Puja Special Train
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com