जाति पर राहुल Vs अनुराग ठाकुर : पलटवार कर रहे अखिलेश को BJP ने दिखाए पुराने वीडियो

कांग्रेस और भाजपा के बीच जब संसद में जातिगत जनगणना विधेयक का मुद्दा 'जाति' तक पहुंच गया, तो इस विवाद में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कूद पड़े. वह संसद में सत्‍ता पक्ष के सांसद अनुराग ठाकुर पर भड़क उठे. अखिलेश यादव ने अनुराग ठाकुर की टिप्‍पणी पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा- आप किसी की जाति कैसे पूछ सकते हैं? भाजपा नेता अब कुछ वीडियो पोस्‍ट कर अखिलेश यादव को आईना दिखा रहे हैं. इन वीडियो में अखिलेश यादव पत्रकारों की जाति पूछते नजर आ रहे हैं. भाजपा सवाल उठा रही है कि अखिलेश का कौन-सा चेहरा असली है?

"ये जाति कैसे पूछ सकते हैं..."

दरअसल, हुआा ये कि भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में राहुल गांधी की जाति को लेकर एक टिप्‍पणी कर दी. अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिनकी जाति का पता नहीं वो जाति जनगणना की बात करते हैं. अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता इस बयान को लेकर बेहद नाराज होकर हंगामा करने लगे. अखिलेश यादव ने राहुल गांधी की तरफ से मोर्चा संभालते भाजपा सांसद पर हमला बोला. सपा मुखिया ने कहा, "जाति कैसे पूछ सकते हैं... इनसे पूछिए कि ये जाति कैसे पूछ सकते हैं.... पूर्व मंत्री हैं, बड़े दल के नेता हैं. शकुनी, दुर्योधन तक ये ले आए, लेकिन आप जाति कैसे पूछ सकते हैं. "

भाजपा ने अखिलेश पर साधा निशाना

अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए यूपी के उपमुख्‍यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक्‍स पर पोस्‍ट किया, "कांग्रेस के मोहरे सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जिस तरह श्री राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वह नेता कम, बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज्‍यादा लगे.

2027 में 2017 दोहराएंगे."

कांग्रेस के मोहरा सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जिस तरह श्री राहुल गांधी की जाति पूछने पर उखड़े, उससे वह नेता कम, बल्कि गांधी परिवार के दरबारी ज़्यादा लगे।



पत्रकारों से जाति पूछ रहे अखिलेश

भाजपा सांसद अनुरा ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी पोस्‍ट किया है, जिसमें अखिलेश यादव पत्रकारों से उनकी जाति पूछते हुए नजर आ रहे हैं. अखिलेश यादव कह रहे हैं, "तुम अपना कैमरा कहीं ओर ले जाओ अपना. तुम पिछड़े हो कि कोई और? नाम क्‍या है तुम्‍हरा? नहीं नाम बताओ इनका क्‍या है. अरे... कुछ तो शर्म करो. पत्रकारिता करो यार." एक अन्‍य वीडियो में अखिलेश यादव प्रेस कॉन्‍फ्रेंस के दौरान कह रहे हैं, "अरे, पत्रकार साथी. नाम क्‍या है, इनका... पूरा नाम बताइए..... अरे ये तो शूद्र नहीं हैं."

राहुल गांधी बोले- मुझे माफी नहीं चाहिए

अनुराग ठाकुर के 'जाति' संबंधी टिप्पणी पर पलटवार करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "अनुराग ठाकुर ने मुझे गाली दी है, मेरी बेइज्जती की है, लेकिन मुझे इनसे माफी भी नहीं चाहिए. मुझे इसकी जरूरत नहीं है. आप मुझे जितना चाहें अपमानित कर सकते हैं, लेकिन आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि हम संसद में जाति जनगणना विधेयक पारित कराएंगे. गरीबों और वंचितों के लिए आवाज उठाने वालों को अक्सर गालियां मिलती हैं. हम सभी गालियां सहने के लिए तैयार हैं और जाति जनगणना करवाने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

