विज्ञापन
विशेष लिंक

राहुल के बयान पर संसद में हंगामा, पूर्व आर्मी चीफ की किताब का जिक्र करने पर शाह और राजनाथ ने जताई आपत्ति

Read Time: 2 mins
Share
राहुल के बयान पर संसद में हंगामा, पूर्व आर्मी चीफ की किताब का जिक्र करने पर शाह और राजनाथ ने जताई आपत्ति
नई दिल्‍ली:

राहुल गांधी ने लोकसभा में राष्‍ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान डोकलाम का मुद्दा उठाया और आर्मी चीफ नरवाणे का एक बयान पढ़ा. राहुल गांधी ने कहा कि डोकलाम में चीनी टैंक भारतीय पोजीशन से कुछ 100 मीटर ही दूर थे. इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि ये जो आप बोल रहे हैं वो ऑथेंटिंग होना चाहिए. वहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस पर आपत्ति जताई और कहा कि जो किताब रिलीज ही नहीं हुई है, उसका हवाला देकर कोई बात सदन में कैसे कही जा सकती है. गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस राहुल गांधी के बयान पर सदन में खड़े होकर आपत्ति जताई. 

जिस किताब का ज़िक्र कर रहे हैं, वह पब्लिश नहीं हुई

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आपत्ति जताई, क्योंकि उन्होंने सदन में एक किताब की कहानी के कोट्स का हवाला दिया, जो सदन के नियमों के खिलाफ है. राहुल गांधी का कहना है कि उनका सोर्स भरोसेमंद है और इसमें एक पूर्व आर्मी जनरल के अप्रकाशित संस्मरणों के कोट्स शामिल हैं. लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'मैं चाहता हूं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता (राहुल गांधी) वह किताब सदन के सामने पेश करें, जिससे वह कोट कर रहे हैं, क्योंकि जिस किताब का वह ज़िक्र कर रहे हैं, वह पब्लिश नहीं हुई है.

राजनाथ ने कहा कि वो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है. साथ ही अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद कहा कि जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई, तो उसका जिक्र कैसे कर सकता है. वहीं, बिरला ने नियम बताया कि ऐसी पुस्तक समाचार पत्र नहीं पढ़ा जाएगा, जिसकी सभा की कार्यवाही से कोई संबंध न हो.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rahul Gandhi, Rahul Gandhi Lok Sabha
Get App for Better Experience
Install Now