'वोट चोरी' पर आज 'हाइड्रोजन बम' क्यों नहीं फोड़ा, राहुल गांधी ने जानें पत्रकारों को क्या बोला

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर कथित वोट चोरी का आरोप लगाया. गुरुवार को प्रेस वार्ता में राहुल ने कहा कि यह मामला गंभीर है लेकिन इसे वे “हाइड्रोजन बम” नहीं कहेंगे क्योंकि असली खुलासा अभी बाकी है. गौरतलब है कि कुछ दिन पहले बिहार में एक कार्यक्रम में भी राहुल गांधी ने यही कहा था कि वोट चोरी पर अब असली हाइड्रोजन बम आना बाकी है.

हाइड्रोजन बम में ब्लैक एंड वाइट (पुख्ता) सबूत है. मैं फाउंडेशन लगा रहा हूं. हमारे पास पूरा सबूत है. मैं स्टेज पर बिना प्रूफ के नहीं चढ़ूंगा. - राहुल गांधी

राहुल गांधी के क्या हैं आरोप?

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सॉफ्टवेयर के माध्यम से बूथ के पहले वोटर के नाम का इस्तेमाल कर वोट डिलीट किए जा रहे हैं. उनका दावा है कि इस प्रक्रिया में कांग्रेस के मजबूत बूथों को टारगेट किया गया. उन्होंने कहा कि इस तरह लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और चुनाव आयोग जानबूझकर जांच को रोक रहा है.

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस समर्थक मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई है.

कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार "लोकतंत्र की हत्या करने वालों" और "वोट चोरों" की रक्षा कर रहे हैं.

राहुल गांधी ने मांग की कि एक सप्ताह में निर्वाचन आयोग कर्नाटक सीआईडी को पूरी जानकारी साझा करे.

कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के आलंद विधानसभा क्षेत्र में सुनियोजित तरीके से कांग्रेस मतदाताओं को टारगेट किया गया.

राहुल गांधी के अनुसार, जिनके नाम हटाने की कोशिश हुई, उन्हें इसकी जानकारी तक नहीं थी.

राहुल गांधी ने कहा कि यह "हाइड्रोजन बम" नहीं है, असली खुलासा अभी बाकी है.

आलंद क्षेत्र में 6018 मतदाताओं का नाम हटाने के लिए आवेदन दिए गए, जो कांग्रेस समर्थकों को निशाना बनाकर किया गया.

मतदाताओं के नाम हटाने के लिए जिन मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल हुआ, वे कर्नाटक के बाहर के थे.

महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के राजौरा विधानसभा क्षेत्र में इसी पैटर्न से 6850 नाम जोड़े गए.

राहुल ने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग जवाब नहीं देता, तो यह साफ होगा कि सीईसी "वोट चोरों" की मदद कर रहे हैं.

सीआईडी जांच में चुनाव आयोग नहीं कर रहा सहयोग: राहुल गांधी

राहुल ने बताया कि फरवरी 2023 में इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसके बाद मार्च 2023 में कर्नाटक सीआईडी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा और अब तक कुल 18 पत्र भेजे जा चुके हैं. इन पत्रों में डेस्टिनेशन IP, ओटीपी ट्रेल और अन्य तकनीकी डिटेल मांगी गईं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला.कांग्रेस का आरोप है कि जांच को जानबूझकर अटकाया जा रहा है ताकि “लोकतंत्र के हत्यारों” को बचाया जा सके.

महाराष्ट्र को लेकर भी उठाया सवाल

राहुल गांधी ने दावा किया कि महाराष्ट्र में भी बड़ी संख्या में फर्जी वोटर जोड़े गए हैं. उनका कहना है कि यह सिलसिला सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि देशभर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश हो रही है.

