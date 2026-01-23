पप्पू यादव की तारीफ तो कुछ को लगाई फटकार... बिहार कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, जान लें

दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान द्वारा बुलाई गई बिहार कांग्रेस की बैठक में सभी छह विधायक मौजूद रहे. इससे उन कयासों पर विराम लग गया जिसके तहत बिहार कांग्रेस के कुछ विधायकों के जेडीयू–बीजेपी के संपर्क में होने की चर्चा चल रही थी. राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ इस बैठक में विधायकों के अलावा बिहार से पार्टी के सभी सांसदों और वरिष्ठ नेताओं के अलावा निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी शामिल हुए.

सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी और खरगे ने बिहार के नेताओं से प्रदेश में संगठन मजबूत करने और लोगों से जुड़े मुद्दों को आक्रामक तरीके से उठाने के निर्देश दिए. बैठक में मौजूद रहे एक नेता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा कि किसी भी अन्य राज्य के मुक़ाबले बिहार में कांग्रेस के लिए ज़्यादा अवसर है. कांग्रेस के लिए विपक्ष का मैदान ख़ाली है. राहुल ने पार्टी के नेताओं से कहा कि इस जगह को भरने की ज़रूरत है. इस क्रम में राहुल गांधी ने पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव की ज़मीनी सक्रियता की तारीफ की.

दरअसल, बिहार में ज्यादातर बड़ी घटनाओं में पप्पू यादव मौके पर पहुंचते हैं. हाल में ही पटना में हॉस्टल में रह रही दो छात्राओं की रहस्यमयी मौत के बाद हॉस्टल से लेकर हॉस्पिटल तक पप्पू यादव ना केवल कार्रवाई की मांग करते नजर आए बल्कि छात्राओं की मदद के लिए उन्होंने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया. राहुल गांधी चाहते हैं कि पप्पू यादव की इस आक्रामकता से दूसरे नेता भी सबक लें. हालांकि पहले बैठक में शामिल होने जब पप्पू यादव मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर पहुंचे तो उन्हें वापस लौटना पड़ा क्यूंकि उनका नाम गेट पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों की लिस्ट में शामिल नहीं था. हालांकि कुछ देर बाद उन्हें वापस बुलाया गया.

सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कुछ नेताओं को फटकार भी लगाई. राहुल गांधी ने विधान पार्षद समीर सिंह ने पूछ लिया कि आपके बूथ पर पार्टी को कितने वोट मिले? वहीं राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन से भी राहुल गांधी ने बिहार में उनके योगदान के बारे में बताने को कह दिया. दरअसल समीर सिंह और रंजीत रंजन बिहार चुनाव में दौरान पार्टी में अपनी उपेक्षा की शिकायत कर रहे थे. समीर सिंह ने तो पार्टी को पिछड़ा–अति पिछड़ा की राजनीति से बाहर निकलने की सलाह दे डाली. इस पर भी राहुल भड़क गए.

बीते साल के अंत में बिहार चुनाव में कांग्रेस को केवल छह सीटों पर संतोष करना पड़ा था. चुनाव के बाद से पार्टी आरजेडी से दूरी बना कर चल रही है. बैठक में कुछ नेताओं ने यह जरूर कहा कि बिहार में कांग्रेस को अब अकेले चुनाव लड़ना चाहिए. हालांकि आरजेडी से संबंधों को लेकर कांग्रेस आलाकमान के द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई .

