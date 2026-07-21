कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और छात्रों के प्रदर्शन को अब व‍िपक्षी दलों का साथ म‍िल गया है. सोमवार को जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और अन्य कांग्रेस नेता प्रधानमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए हैं. यह एक हाई सिक्योरिटी सेंसेटिव क्षेत्र, जहां कोई सामान्‍य व्‍यक्‍त‍ि नहीं रुक सकता है. माना जा रहा है क‍ि कांग्रेस ने काफी गुप्‍त तरीके से इस धरने की प्लानिंग बनाई और पैदल मार्च के बहाने तमाम नेताओं के साथ पीएम आवास के बाहर जाकर धरने पर बैठ गए.

कांग्रेस नेता पीएम मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. कांग्रेस सूत्रों का कहना है क‍ि कांग्रेस का धरना जारी रहेगा और राहुल गांधी रात सड़क पर ही बिताएंगे. कांग्रेस के उच्च सूत्र ने NDTV को जानकारी दी क‍ि राहुल गांधी से बातचीत में जितेंद्र सिंह ने चर्चा करवाने की मांग को राहुल गांधी के आगे रखा था, लेकिन राहुल गांधी ने मना कर दिया. राहुल गांधी ने कहा की हम इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, जब तक इस्तीफा नहीं होगा प्रदर्शन जारी रहेगा.



