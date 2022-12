"राहुल गांधी ने खुद सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया" : सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय को दिल्ली पुलिस ने भेजी यह रिपोर्ट

आपको बता दें कि कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंध का आरोप लगाया था. इसे लेकर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने गृहमंत्री को चिट्ठी लिखकर राहुल गांधी की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी. कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ वीडियो भी जारी किए थे. कांग्रेस का कहना था कि बीजेपी यात्रा में खलल डालने की कोशिश कर रही है. केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी को ज़ेड कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बावजूद इस तरह की खामी चिंताजनक है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार को आगाह करना जरूरी है क्योंकि हम और अतिसंवेदनशील इलाको में जा रहे हैं.

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल की चिट्ठी के जवाब में कल ही सीआरपीएफ ने कहा था कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने 2020 से अब तक करीब 113 बार सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़ा है. केंद्रीय सुरक्षा बल सीआरपीएफ ने कहा कि राहुल गांधी को गाइडलाइंस के मुताबिक सुरक्षा दी जा रही है. राज्य पुलिस तथा सिक्योरिटी एजेंसियों से समन्वय के साथ सीआरपीएफ सुरक्षा इंतजाम करती है.

