तारीफ करने से लेकर मंत्रियों से मुलाकात तक... चीन की वजह से कब-कब विवादों में घिरे राहुल गांधी

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चीन को लेकर दिए अपने बयान की वजह से एक बार फिर चर्चाओं में हैं. राहुल गांधी ने इस बार ये बयान अपने अमेरिका दौरे के दौरान दिया है. उन्होंने अमेरिका में चीन की तरीफ करते हुए कहा कि वैश्विक उत्पादन में चीन का अपना प्रभुत्व है. यही वजह है कि उसे बेराजगारी जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है. वहीं, भारत और अमेरिका जैसे देश बेरोजगारी जैसी बड़ी समस्या से जुझ रहे हैं.

राहुल गांधी के इस बयान पर अब उनकी आलोचना भी शुरू हो गई है. सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने उनके इस बयान के लिए उनकी आलोचना की है. बीजेपी ने राहुल गांधी के इस बयान पर कहा कि वह अपने इन बयानों से भारत को कमजोर करने में लगे हैं. और वह चीन के साथ खड़े हैं. वहीं दूसरी तरफ अब राहुल गांधी के बचाव में कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता सामने आ गए हैं. पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि राहुल गांधी ने कभी भारत को बदनाम नहगीं किया है. और न हगी कभी वो ऐसा करेंगे. यह हमारा वादा है.

आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी चीन की वजह से विवादों में घिरे हैं. इससे पहले कई बार वो ऐसा कर चुके हैं. चलिए आज जानते हैं कि आखिर पहले कब-कब राहुल गांधी ने ऐसा किया है.

वो साल था 2017 का जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव चरम पर था. उस दौरान जब भारत की सेना चीनी सैनिकों को जवाब दे रहे थे तो उसी बीच राहुल गांधी जो उस समय कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी थे, के चीनी राजदूत से मिलने को लेकर उनकी बड़ी आलोचना हुई थी. ये मामला इतना गंभीर हो चुका था कि राहुल गांधी को खुद ट्वीट कर इस मुलाकात को लेकर अपनी सफाई देनी पड़ी थी.

It is my job to be informed on critical issues. I met the Chinese Ambassador, Ex-NSA, Congress leaders from NE & the Bhutanese Ambassador