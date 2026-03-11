किसान की बेटी की शादी में पहुंचे राहुल गांधी, दूध के साथ खाया चूरमा, गिफ्ट में दिया 55 इंच का TV

- राहुल गांधी सोनीपत के मदीना गांव में किसान संजय की बेटी की शादी में शामिल हुए.
- जुलाई 2023 में राहुल गांधी ने संजय मलिक के खेत में धान की रोपाई करते हुए किसानों की समस्याएं सुनीं थीं.
- शादी में राहुल गांधी ने पारंपरिक सम्मान स्वरूप पगड़ी पहनी और गांव के लोगों के साथ चूरमा, दूध का स्वाद लिया.
लगभग तीन साल पहले हरियाणा के सोनीपत स्थित मदीना गांव में धान की पौध लगाते समय किसान संजय मलिक से हुई मुलाकात को यादगार बनाते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को एक बार फिर उसी किसान के परिवार की खुशियों में शामिल होने पहुंचे. उन्होंने मलिक की बेटी तनु की शादी में शिरकत की, जिससे गांव में खुशी का माहौल छा गया.
कांग्रेस की ओर से बताया गया कि राहुल गांधी ने 2023 में खेतों में धान रोपाई के दौरान संजय मलिक से वादा किया था कि वे उनके परिवार के सुख-दुख में साथ खड़े रहेंगे. मंगलवार को उन्होंने अपना वही वादा निभाया.
सुबह पहुंचे, किसानों संग किया मेलजोल
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सुबह मदीना गांव पहुंचे, जहां रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेताओं ने उनका स्वागत किया. गांधी ने शादी समारोह में चूरमा, एक गिलास दूध, और गोहाना की मशहूर जलेबी का स्वाद लिया और ग्रामीणों से खूब बातचीत की. परंपरागत सम्मान के रूप में गांव वालों ने उनके सिर पर पगड़ी भी बांधी. राहुल ने इस शादी में गिफ्ट के रूप में एक TV दिया है.
परिवार से पुराना जुड़ाव
जुलाई 2023 में शिमला जाते समय गांधी अचानक मदीना गांव रुक गए थे और किसान संजय मलिक के साथ खेत में धान रोपाई की थी. उसी दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं सुनी थीं और परिवार से अपनापन जुड़ा था. शादी का निमंत्रण परिवार ने पहले ही उन्हें भेजा था.
कांग्रेस द्वारा साझा किए गए एक वीडियो में राहुल गांधी ग्रामीणों से कहते दिखे कि उनकी मां सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी ने भी परिवार को शुभकामनाएं भेजी हैं. प्रियंका गांधी ने फोन पर परिवार से बात भी की.
'साधारण किसान के घर आकर सम्मान बढ़ाया'
परिवार की एक बुजुर्ग महिला ने कहा, 'हम बहुत खुश हैं कि राहुल गांधी एक साधारण किसान के घर बेटी की शादी में आए.' एक युवक ने हंसते हुए कहा कि राहुल जाते समय चूरमा और दूध साथ ले गए.
दीपेंद्र हुड्डा ने भी X पर लिखा, 'जब बड़े नेता उद्योगपतियों की शादियों में जाने की होड़ में रहते हैं, राहुल गांधी ने किसान संजय की बेटी के 'कन्यादान' में शामिल होकर अपनी बात निभाई.' 2023 में पहली मुलाकात के दौरान गांधी ने धान रोपने के साथ खेत मजदूरों का खाना भी खाया था और बाद में किसानों को दिल्ली बुलाकर भोजन पर आमंत्रित किया था.
