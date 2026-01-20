विज्ञापन
असम के कोकराझार में बोडो-आदिवासियों की झड़पों के बाद RFA तैनात, इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड

गृह विभाग ने सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल भड़काऊ संदेशों और अफवाहों को फैलाने के लिए किए जाने की आशंका को देखते हुए अगले आदेश तक पूरे जिले में सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं की इंटरनेट/मोबाइल डेटा सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है.

असम के कोकराझार में इंटरनेट/मोबाइल डेटा सेवाएं निलंबित.
  • असम के कोकराझार जिले में बोडो और आदिवासी समुदायों के बीच झड़पों में एक व्यक्ति की मौत हुई है
  • मंगलवार को दोनों समुदायों ने राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर टायर जलाए और सरकारी कार्यालय में आग लगाई
  • स्थिति नियंत्रित करने के लिए त्वरित कार्रवाई बल को तैनात किया गया और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई.
कोकराझार:

असम के कोकराझार जिले में मंगलवार को भीड़ की हिंसा के बाद कथित तौर पर बोडो और आदिवासियों के बीच झड़पें हुईं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. इसके बाद त्वरित कार्रवाई बल (आरएएफ) को तैनात किया गया और इंटरनेट/मोबाइल डेटा सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित कर दी गईं हैं, अधिकारियों ने यह जानकारी दी.

झड़पों में एक व्यक्ति की मौत

गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि सोमवार रात कोकराझार थाने के अंतर्गत करीगांव चौकी क्षेत्र में मानसिंह रोड पर तीन बोडो लोगों को ले जा रहे एक वाहन से दो आदिवासी व्यक्तियों को टक्कर लग गई. इसके बाद आदिवासी ग्रामीणों ने तीनों बोडो लोगों के साथ मारपीट की और वाहन को आग लगा दी. इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई.

त्वरित कार्रवाई बल तैनात

उन्होंने बताया कि मंगलवार को स्थिति तब और बिगड़ गई जब बोडो और आदिवासी दोनों समुदायों ने करीगांव चौकी के पास राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, टायर और कुछ घरों को जला दिया, एक सरकारी कार्यालय में आग लगा दी और करीगांव पुलिस चौकी पर हमला कर दिया. कानून-व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोकने और उसे नियंत्रित करने के लिए त्वरित कार्रवाई बल को तैनात किया गया है.

गृह विभाग ने सोशल मीडिया और इंटरनेट का इस्तेमाल भड़काऊ संदेशों और अफवाहों को फैलाने के लिए किए जाने की आशंका को देखते हुए अगले आदेश तक पूरे जिले में सभी मोबाइल सेवा प्रदाताओं की इंटरनेट/मोबाइल डेटा सेवा को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है.


इनपुट- भाषा 

