बंगाल: आरजीकर रेप पीड़िता की मां को चुनावी मैदान में उतारेगी BJP, दूसरी लिस्ट में पनिहाटी से मिलेगा टिकट

आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज की रेप पीड़िता की मां को पश्चिम बंगाल के पानिहाटी विधानसभा सीट से बीजेपी का टिकट मिलने की संभावना जताई जा रही है. बताया जा रहा है कि बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची जल्द ही जारी कर सकती है, जिसमें उनका नाम शामिल हो सकता है.

बता दें कि कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था. CTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने संजय रॉय नाम के सिविक वॉलन्टियर को 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था. इस घटना को लेकर कोलकाता समेत देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए. पश्चिम बंगाल में 2 महीने से भी ज्यादा समय तक मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों ने हड़ताल की, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं ठप रही थीं. ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर केस में ममता सरकार सावलों के घेरे में रही.

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस में कोर्ट का फैसला आ चुका है. सियालदह कोर्ट ने सोमवार को ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. मामले के 164 दिन बार दोषी संजय रॉय को सजा सुनाई गई. हालांकि, इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा, 'यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है. इसलिए मौत की सजा नहीं दी सकती.'

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