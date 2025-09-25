प्रिया सचदेव ने दिवंगत पति संजय कपूर की निजी संपत्ति को हाई कोर्ट में दिया आवेदन, पढ़ें क्या कुछ कहा

उद्योगपति संजय कपूर की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव कपूर ने दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आवेदन दायर कर अपने दिवंगत पति की निजी संपत्ति का खुलासा न करने की मांग की है. साथ ही उन्होंने इस संबंध में एक नॉन- डिस्क्लोजर एग्रीमेंट की भी मांग की है. अपने आवेदन में, प्रिया कपूर ने कहा कि करिश्मा कपूर के बच्चों और सास रानी कपूर को "साइबर सुरक्षा" और अन्य सुरक्षा मुद्दों के हित में एक नॉन- डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना चाहिए. आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर, संजय कपूर की दूसरी पत्नी थीं.पिछली सुनवाई में, अदालत ने प्रिया कपूर को अपने दिवंगत पति की निजी संपत्ति का विवरण देने के लिए कहा था.

जवाब में, उन्होंने कहा कि वह अपनी संपत्ति का खुलासा एक सीलबंद लिफ़ाफ़े में करेंगी, लेकिन इसके लिए उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर वाले गोपनीयता समझौते भी ज़रूरी होंगे जिनकी जानकारी तक उनकी पहुंच होगी. अदालत ने गुरुवार सुबह 10 बजे फिर से इस मामले की सुनवाई करेगी. प्रिया कपूर भी सीलबंद लिफ़ाफ़ा सौंपेंगी.

प्रिया कपूर ने हाल ही में ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ACMA) की बैठक में भाग लिया. उन्हें 2025-26 के लिए ACMA की कार्यकारी समिति में शामिल किया गया. उनकी अद्यतन व्यावसायिक जीवनी अब 12 सितंबर से प्रभावी, इस पद को दर्शाती है.

संजय कपूर सोना कॉमस्टार के अध्यक्ष थे और ACMA के अध्यक्ष भी रहे. जून में ब्रिटेन में पोलो खेलते समय उनका निधन हो गया. प्रिया कपूर ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा है कि समायरा और कियान को मुकदमा दायर होने से पहले ही एक पारिवारिक ट्रस्ट से 1,900 करोड़ रुपये की संपत्ति मिल चुकी थी. उनका कहना है कि वसीयत वैध है और उन्होंने अदालत से इन आरोपों को निराधार बताते हुए खारिज करने की मांग की है.