भारतीयों की इच्छाएं, उम्मीदें और आकांक्षाएं लेकर गए... शुभांशु की अंतरिक्ष में सफल उड़ान पर PM मोदी ने दी बधाई

भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा में ऐतिहासिक छलांग लगा दी है. फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से रॉकेट की लॉन्चिंग पूरी तरह सफल रही है. SpaceX का फाल्कन 9 रॉकेट शुभांशुद शुक्ला और तीन अन्य अंतरिक्ष यात्रियों के Axiom-4 मिशन को लेकर निकल चुका है. पूरा देश उनको बधाई दे रहा है. पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, डॉ. जितेंद्र सिंह समेत तमाम नेताओं ने सफल लॉन्चिंग के लिए पूरी टीम को बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट के जरिए इस मिशन को लेकर खुशी जाहिर की है.

As Group Captain Subhanshu Shukla creates a new milestone in space for India, the whole nation is excited and proud of an Indian's journey into the stars. He and his fellow astronauts of Axiom Mission 4 from the US, Poland and Hungary prove the world is indeed one family –… — President of India (@rashtrapatibhvn) June 25, 2025

देश उत्साहित और गर्वित महसूस कर रहा

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में भारत के लिए एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है. पूरा देश सितारों की एक भारतीय की यात्रा से उत्साहित और गर्वित महसूस कर रहा है. शुभांशु और अमेरिका, पोलैंड और हंगरी से एक्सिओम मिशन 4 के उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने यह साबित कर दिया कि दुनिया वास्तव में एक परिवार है.

शुभांशु और उनके अन्य साथियों को बधाई

पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में सफल उड़ान भरने के लिए शुभांशु और उनके अन्य साथियों को बधाई दी है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि भारत, हंगरी, पोलैंड और अमेरिका के अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर अंतरिक्ष मिशन के सफल प्रक्षेपण का स्वागत करते हैं. ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय बनने की राह पर हैं. वे अपने साथ 1.4 बिलियन भारतीयों की इच्छाएं, उम्मीदें और आकांक्षाएं लेकर गए हैं. उन्हें और अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को सफलता की शुभकामनाएं.

We welcome the successful launch of the Space Mission carrying astronauts from India, Hungary, Poland and the US.



The Indian Astronaut, Group Captain Shubhanshu Shukla is on the way to become the first Indian to go to International Space Station. He carries with him the wishes,… — Narendra Modi (@narendramodi) June 25, 2025

बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने दी शुभकामनाएं

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक्सिओम मिशन 4 के लॉन्च पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लॉन्च के साथ ही भारतीय तिरंगा सितारों के बीच लहराने लगा है. अंतराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्स-4 मिशन में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की भागीदारी एक गौरवपूर्ण मील का पत्थर है, जो वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती उपस्थिति और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सहयोग की भावना का प्रमाण है. एक्स-4 के पूरे चालक दल को सुरक्षित और सफल यात्रा की शुभकामनाएं.

With the launch of Axiom Mission 4, the Indian tricolour soars among the stars. 🇮🇳



Group Captain Shubhanshu Shukla's participation in the Ax-4 mission to the International Space Station marks a proud milestone, a testament to India's growing presence in global space exploration… pic.twitter.com/6ncDmnF1Aq — Smriti Z Irani (@smritiirani) June 25, 2025

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला द्वारा संचालित Axiom4Mission के शुभारंभ पर कहा कि यह भारत के विकसित भारत के शिखर पर पहुंचने का अग्रदूत है.

अंतरिक्ष में शुभांशु शुक्ला की सफल उड़ान

बता दें कि Axiom4Mission ने अमेरिका के फ्लोरिडा में NASA के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी. इस मिशन का संचालन भारत के IAF ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कर रहे हैं. क्रू कंपनी के फाल्कन 9 रॉकेट पर एक नए स्पेसएक्स ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पर सवार होकर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) की यात्रा कर रहा है. इस मिशन का नेतृत्व अमेरिका की कमांडर पैगी व्हिटसन कर रही हैं, जिसमें भारत के IAF ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मिशन पायलट हैं और हंगरी के अंतरिक्ष यात्री टिबोर कपू और पोलैंड के स्लावोज़ उज़्नान्स्की-विस्नीव्स्की मिशन विशेषज्ञ हैं.