UPPSC RO ARO 2025 : आरओ का प्रीलिम्स रिजल्ट घोषित, 338 पदों के लिए इतने अभ्यर्थी सफल

यूपी में समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2023 का रिजल्ट घोषित किया गया है. समीक्षा अधिकारी यानी आरओ के कुल 338 पदों के लिए 6093 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं. वहीं सहायक समीक्षा अधिकारी के 79 पदों के लिए 1386 अभ्यर्थी पास हुए. सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के कुल दो पदों के लिए 30 अभ्यर्थियों को आयोग ने सफल घोषित किया है. परीक्षा का रिजल्ट आयोग की वेबसाइट https://uppsc.up.nic.in पर उपलब्ध है.

भर्ती में कुल 419 पदों पर नियुक्ति होनी है

आयोग की समीक्षा अधिकारी व सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 प्रारंभिक परीक्षा 27 जुलाई को आयोजित हुई थी. इस भर्ती परीक्षा में कुल 10 लाख 76 हजार 004 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें से कुल 454589 अभ्यर्थी परीक्षा में सम्मिलित हुए थे. इस भर्ती में कुल 419 पदों पर नियुक्ति की जानी है.

'प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम पूरी तरह से प्रोविजिनल'

लोकसेवा आयोग के मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम पूरी तरह से प्रोविजिनल है. रिजल्ट से संबंधित कुल अंक और श्रेणी वार कट ऑफ अंक अंतिम चरण परिणाम घोषित होने के बाद जारी किए जाएंगे. इस संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे. मुख्य परीक्षा के लिए आयोग की ओर से विज्ञप्ति अलग से जारी की जाएगी. यूपी लोकसेवा आयोग के सचिव अशोक कुमार ने विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है.

पेपर लीक के आरोपों की वजह से हुआ था विवाद

आरओ/एआरओ की परीक्षा को लेकर पेपर लीक के आरोपों की वजह से बहुत विवाद हुआ था. पुलिस भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामले के बीच समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी की इस परीक्षा में भी पेपर लीक के आरोप लगे थे. इसके बाद सरकार ने पेपर रद्द कर छह महीने में कराने का ऐलान किया था. दोबारा हुई परीक्षा के प्री के रिजल्ट्स अब आए हैं. उम्मीद है जल्द फाइनल रिजल्ट्स भी सामने आ जाएंगे.