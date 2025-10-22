विज्ञापन

यूपी RO ARO मेंस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ये रहा एप्लीकेशन लिंक

UPPSC ने RO ARO मेन्स परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. जो उम्मीदवार प्री परीक्षा में पास हो चुके हैं.

Read Time: 2 mins
Share
यूपी RO ARO मेंस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, ये रहा एप्लीकेशन लिंक
नई दिल्ली:

UP RO ARO Mains Exam: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने RO ARO मेन्स परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है. जो उम्मीदवार प्री परीक्षा में पास हो चुके हैं, वे मेन्स परीक्षा में शामिल होने के पात्र हैं. रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक चलेगी. जो उम्मीदवार आवेदन करने वाले हैं वे  आधिकारिक वेबसाईट uppsc.up.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.  आवेदन फॉर्म को 7 नवंबर 2025 तक डाउनलोड कर सकते हैं.

RO ARO-2023 भर्ती के लिए 10,76,004 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था  जिसमें से लगभग 4,55,042  उम्मीदवार शामिल हुए ते. RO ARO की प्री परीक्षा 27 जुलाई को आयोजित की गई थी. इसका रिजल्ट 16 सितंबर को घोषित किया गया था. प्री परीक्षा 7,509 उम्मीदवार पास हुए थे यानी मेन्स परीक्षा में इतने उम्मीदवार शामिल होंगे. इनमें आरओ के 338 पदों पर 6,093, एआरओ के 79 पदों पर 1,386 जबकि एआरओ (सहायक समीक्षा अधिकारी) के दो पदों पर 30 उम्मीदवार  सफल हुए थे.

इन डॉक्यूमेंट्स को रखें अपने पास

ऑनलाइन पेमेंट के बाद उम्मीदवारों को आवेदन फॉर्म की हार्डकॉपी जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ 7 नवंबर 2025 को शाम 5 बजे तक आयोग कार्यालय में रजिस्टर डाक या पर्सनलीजमा करना होगा. अगर किसी अभ्यर्थी के ऑनलाइन आवेदन में कोई गलती है तो वह निर्धारित समय के अंदर एक बार सुधार कर सकता है.

UP RO ARO Mains Exam:  ऐसे करें अप्लाई

  • सबसे पहले कैंडिडेट को ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाना होगा.
  • इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए आवेदन लिंक SAMIKSHA ADHIKARI! SAHAVAK SAMIKSHA ADHIKARI ETC. (Mains) Exam-2023 पर क्लिक करें.
  • अब आपको अपना रजिस्ट्रेशन करें.
  • इसके बाद आपको लॉगिन कर एप्लीकेशन फॉर्म को भरें.

ये भी पढ़ें-दुबई में नौकरी करने के लिए कौन सा वीजा लेना होता है? जानें कितना लगता है पैसा 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
UPPSC, UPPSC RO, Uppsc Aro Main Exam Admit Card, UPPSC RO ARO 2025, UPPSC RO ARO
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com