प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को 2400 करोड़ रुपये की सौगात देंगे. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इस योजना का मकसद नौकरी, स्किल और रोजगार बढ़ाना है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज जन्मदिन है. उनको बड़ी संख्या में बधाई संदेश मिल रहे हैं. महाराष्ट्र में शिवसेना का सियासी संकट लगातार गहरा रहा है. 6 बागी विधायक गुरुवार को हुई बैठक में नहीं पहुंचे. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला गहराता जा रहा है. यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे. इस दौरान जिला प्रशासन ने चंपत राय से सीएम के कार्यक्रम से दूरी बनाने का अनुरोध किया है. टीएमसी में टूट मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी आज लोकसभा स्पीकर ओ बिरला से मिलेंगे.मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में 19 से 22 जून तक आंधी, बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है. यहां पढ़ें हर अपडेट.

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