प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश को 2400 करोड़ रुपये की सौगात देंगे. प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के तहत ये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. इस योजना का मकसद नौकरी, स्किल और रोजगार बढ़ाना है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज जन्मदिन है. उनको बड़ी संख्या में बधाई संदेश मिल रहे हैं. महाराष्ट्र में शिवसेना का सियासी संकट लगातार गहरा रहा है. 6 बागी विधायक गुरुवार को हुई बैठक में नहीं पहुंचे. राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला गहराता जा रहा है. यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या जाएंगे. इस दौरान जिला प्रशासन ने चंपत राय से सीएम के कार्यक्रम से दूरी बनाने का अनुरोध किया है. टीएमसी में टूट मामले को लेकर अभिषेक बनर्जी आज लोकसभा स्पीकर ओ बिरला से मिलेंगे.मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में 19 से 22 जून तक आंधी, बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है. यहां पढ़ें हर अपडेट.
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नासिक टीसीएस केस: आज आरोपी निदा खान की जमानत याचिका पर सुनवाई
नासिक टीसीएस मामले में रोड कोर्ट में आज आरोपी निदा खान, तौसीफ खान और दानिश शेख की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होगी. अभियोजन पक्ष आज अपना पक्ष रखेगा. इस दौरान निदा खान का बयान ऑनलाइन लिंक के जरिए दर्ज किए जाने की संभावना है. आज की बहस पूरी होने के बाद, संभावना है कि अदालत जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुना सकती है.
Andhra Pradesh: प्राइवेट स्लीपर बस में लगी आग, 35 यात्रियों को सुरक्षित निकाला
आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ली जिले में गुरुवार देर रात कोलकाता-चेन्नई हाईवे पर एक प्राइवेट स्लीपर बस में आग लग गई. 35 यात्रियों के सुरक्षित निकलने से बड़ा हादसा टल गया.
Mumbai: गर्मी से बचने के लिए रोज बीच पर सो रहे झुग्गी वाले
मुंबई में तेज गर्मी से बचने के लिए झुग्गी में रहने वाले लोग बीच पर सो रहे हैं, ये बात एक युवक ने बताई.
#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र | एक झुग्गी निवासी ने कहा, "हम तेज़ गर्मी से बचने के लिए रोज़ बीच पर सोते हैं..." https://t.co/jyKAYCZtur pic.twitter.com/7rvu1eugUz— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 19, 2026
राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज जन्मदिन है. दिल्ली में इंदिरा भवन के बाहर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए पोस्टर लगाए गए हैं.
#WATCH दिल्ली में इंदिरा भवन के बाहर लोकसभा LoP और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए पोस्टर लगाए गए।— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 19, 2026
राहुल गांधी आज, 19 जून को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। pic.twitter.com/wtdW2SOmhN
राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का आज जन्मदिन है. दिल्ली में इंदिरा भवन के बाहर राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए पोस्टर लगाए गए हैं.
#WATCH दिल्ली में इंदिरा भवन के बाहर लोकसभा LoP और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए पोस्टर लगाए गए।— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 19, 2026
राहुल गांधी आज, 19 जून को अपना जन्मदिन मना रहे हैं। pic.twitter.com/wtdW2SOmhN
Uttarajhand News: 'रन फॉर योगा' इवेंट में सीएम पुष्कर सिंह धामी
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के रेस कोर्स स्थित पुलिस लाइन्स ग्राउंड में 'रन फॉर योगा' इवेंट में भाग लिया.
UP NEWS: हापुड़ में 50 हजार का इनामी बदमाश ढेर
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में पुलिस ने 50 हजार के इनामी बदमाश श्याम को ढेर कर दिया. बदमाश श्याम 1 जून की रात उद्योगपति नरेंद्र अग्रवाल के परिवार को बंधक बनाकर करोड़ों की डकैती के मामले में मोस्ट वॉन्टेड था.
दिल्ली, पंजाब समेत 10 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में 19 से 22 जून तक आंधी, बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान जताया है. राजस्थान में भी 21 और 22 जून के दौरान आंधी और बारिश का अलर्ट है.
अमेरिका-ईरान डील के बाद खुला होर्मुज स्ट्रेट
अमेरिका-ईरान के बीच डील होने के बाद होर्मुज स्ट्रेट खुल गया है. लेकिन 60 दिन बाद से यहां से गुजरने वाले जहाजों से 'फीस' वसूली जाएगी.
पीएम मोदी आज युवाओं को देंगे 2400 करोड़ रुपये की सौगात
पीएम मोदी आज प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत हजारों युवाओं को 2400 करोड़ रुपये की सौगात देंगे. नई नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को 15-15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि इस जॉब स्कीम में दी जाएगी.