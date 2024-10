प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम का किया सरप्राइज विजिट, जानिए वजह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) रविवार को भारत मंडपम में पीएम गतिशक्ति (PM GatiShakti) अनुभूति केंद्र का औचक दौरा किया. अनुभूति केंद्र में पीएम गतिशक्ति की प्रमुख विशेषताओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है. पीएम मोदी ने गतिशक्ति के प्रभाव के कारण देश भर की विकास परियोजनाओं की योजना और कार्यान्वयन में हुई प्रगति की सराहना की. साथ ही कहा कि ‘पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान' (पीएमजीएस-एनएमपी) एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है, जिसका उद्देश्य भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाना है और यह सभी क्षेत्रों में तेज और अधिक कुशल विकास को बढ़ावा दे रहा है.

अनुभूति केंद्र पीएमजीएस-एनएमपी की प्रमुख विशेषताओं, उपलब्धियों और मील के पत्थरों को प्रदर्शित करता है और इसे विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को ‘मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी' बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था.

मोदी ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है. इसने मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में तेज और अधिक प्रभावी विकास हुआ है.''

PM #GatiShakti National Master Plan has emerged as a transformative initiative aimed at revolutionizing India's infrastructure. It has significantly enhanced multimodal connectivity, driving faster and more efficient development across sectors.



The seamless integration of… https://t.co/aQKWgY0sFs