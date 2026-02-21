विज्ञापन
टेक्नोलॉजी, रिसर्च, दुर्लभ खनिज... भारत-ब्राजील के बीच ट्रेड डील पर मुहर, 10 प्वाइंट्स में समझें बड़ी बातें

ब्राजील ने भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स के लिए बिजनेस वीजा 10 साल के लिए बढ़ा दिया है. इससे ब्राजील में बिजनेस करने वाले भारतीयों को आसानी होगी. इससे कमर्शियल और इकोनॉमिक संबंध मजबूत होंगे.

  • पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने पर सहमति जताई है
  • रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मिनरल्स के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रिसर्च को बढ़ावा देने का फैसला किया गया
  • पोस्टल सेक्टर में सहयोग बढ़ाने से ई-कॉमर्स, वित्तीय सेवा और विशेषज्ञों के बीच लेन-देन में सुधार होगा
नई दिल्ली:

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा ने द्विपक्षीय बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है. विदेश मंत्रालय ने दोनों देशों के बीच हुई बातचीत और समझौते को लेकर विस्तार से जानकारी जारी की है. विदेश मंत्रालय के अनुसार, दोनों देशों के बीच रेयर अर्थ एलिमेंट्स और जरूरी मिनरल्स के क्षेत्र में सहयोग पर मुहर लगी है. इसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक्सप्लोरेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा.

  1. ब्राजील के साथ समझौता, निवेश को आकर्षित करेगा, विकसित भारत को बढ़ावा देगा और भारत को प्रोसेसिंग और रीसाइक्लिंग टेक्नोलॉजी में ब्राजील के अनुभव से फायदा उठाने में मदद करेगा.
  2. दोनों देशों के बीच पोस्टल सेक्टर में सहयोग बढ़ेगा, जिससे ऑफिशियल डेलीगेट्स और एक्सपर्ट्स के बीच ज्यादा लेन-देन मुमकिन होगा और ई-कॉमर्स, वित्तीय सेवा और बेस्ट प्रैक्टिसेज के लेन-देन को बढ़ावा मिलेगा.
  3. एमएसएमई एंटरप्रेन्योरशिप और क्राफ्ट्स में सहयोग से भारतीय एमएसएमई उत्पादों और क्राफ्ट्स के साथ-साथ भारत की विकसित भारत यात्रा को आगे बढ़ाया जाएगा.
  4. भविष्य के लिए डिजिटल पार्टनरशिप पर जॉइंट डिक्लेरेशन/एक्शन प्लान से भारत स्टैक फ्रेमवर्क को लागू करने में तेजी आएगी. इससे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में सहयोग को मजबूती मिलेगी और हाई परफॉर्मेंस कम्प्यूटिंग, क्वांटम टेक, ब्लॉकचेन वगैरह में सहयोग बढ़ेगा.
  5. ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी (टीकेडीएल) पर आईएनपीआई और सीएसआईआर के बीच सहयोग होगा. ब्राजील को टीकेडीएल का एक्सेस दिया गया है और भारतीय आयुष और होम्यो फार्माकोपिया को मान्यता देने की दिशा में प्रगति हुई.
  6. इसके अलावा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन और ब्राजीलियन हेल्थ रेगुलेटरी एजेंसी के बीच सहयोग से जानकारी के लेन-देन और रेगुलेटरी सहयोग के लिए फ्रेमवर्क को मजबूत करता है. यह ब्राजील में भारतीय फार्माकोपिया की पहचान को आगे बढ़ाएगा.
  7. भारतीय जनसंचार संस्थान और मिनास गेरैस संघीय विश्वविद्यालय के बीच सहयोग होगा, जिसका मतलब है कि स्टूडेंट्स और फैकल्टी मेंबर्स का आदान-प्रदान बढ़ेगा और कॉलेज और लैबोरेटरी सुविधाओं तक आपसी पहुंच भी होगी.
  8. सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट और साओ पाउलो यूनिवर्सिटी के बीच सहयोग से फिल्म और मीडिया में जॉइंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम्स को बढ़ावा मिलेगा.
  9. ब्राजील ने भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स के लिए बिजनेस वीजा 10 साल के लिए बढ़ा दिया है. इससे ब्राजील में बिजनेस करने वाले भारतीयों को आसानी होगी. इससे कमर्शियल और इकोनॉमिक संबंध मजबूत होंगे.
  10. स्टील सप्लाई चेन के लिए माइनिंग के क्षेत्र में सहयोग की वजह से स्टील सप्लाई चेन के लिए मिनरल रिसोर्स सुरक्षित करने में मदद मिलेगी और भारत की विकसित भारत की यात्रा आगे बढ़ेगी.

