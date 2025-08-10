सांसदों को पीएम मोदी कल देंगे नए घर का तोहफा, जानिए क्यों हैं ये खास

प्रधानमंत्री संसद सदस्यों के लिए नये बने 184 टाइप-VII बहुमंजिला फ्लैटों का कल उद्घाटन करेंगे. सदस्यों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवासीय परिसर आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है. नई दिल्ली में बाबा खड़क सिंह (बीकेएस) मार्ग पर ये फ्लैट बने हैं. इस अवसर पर, प्रधानमंत्री आवासीय परिसर में सिंदूर का पौधा लगाएंगे और फ्लैट बनाने वाले श्रमजीवियों से बातचीत भी करेंगे.

सांसदों के फ्लैट क्यों खास

इस परिसर में सांसदों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं. ग्रीन टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की गई यह परियोजना GRIHA 3-स्टार रेटिंग के मानकों और राष्ट्रीय भवन संहिता (NBC) 2016 के अनुरूप है. Environmentally friendly इस भवन में Energy conservation, Renewable energy production और Effective waste management जैसी विशेषताएं मौजूद हैं. उन्नत निर्माण तकनीक—विशेष रूप से, एल्युमीनियम शटरिंग के साथ मोनोलिथिक कंक्रीट—के उपयोग से परियोजना को समय पर पूरा किया गया और संरचनात्मक दृढ़ता को भी सुनिश्चित किया गया. यह परिसर दिव्यांगजनों के लिए भी अनुकूल है, जो समावेशी डिज़ाइन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

प्रत्येक आवासीय इकाई में आवासीय और आधिकारिक दोनों कार्यों के लिए पर्याप्त स्थान है. कार्यालयों, कर्मचारी आवास और एक सामुदायिक केंद्र से सुसज्जित इस परिसर में सांसदों को जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता मिलेगी. सुरक्षा की दृष्टि से, परिसर के भीतर सभी इमारतों का निर्माण आधुनिक संरचनात्मक डिज़ाइन मानदंडों के अनुसार भूकंपरोधी बनाया गया है. सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और मज़बूत सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध कराई गई है.

क्यों बनाने पड़े नए फ्लैट

संसद सदस्यों के लिए पर्याप्त आवास की कमी के कारण इस परियोजना का विकास आवश्यक हो गया था. भूमि सीमित होने के कारण, उपलब्ध भूमि का बेहतर ढंग से उपयोग करने और रखरखाव लागत को कम से कम रखने के उद्देश्य से वर्टिकल आवास पर ज़ोर दिया गया. नई दिल्ली में बीकेएस मार्ग पर स्थित यह आवासीय परिसर, विशेष रूप से संसद भवन परिसर के निकट होने के कारण सांसदों के रहने और कार्य करने के लिए उपयुक्त और उपयोगी है.

उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य और विद्युत मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू, आवास समिति (लोकसभा) के सभापति डॉ. महेश शर्मा सहित संसद सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे.