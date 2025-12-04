हाथ मिलाया, गले मिले, फिर एक ही कार से निकले... पालम एयरपोर्ट पर पुतिन-मोदी मुलाकात की 10 तस्वीरें

Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं. व्लादिमीर पुतिन का स्पेशल विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ. जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन का जोरदार स्वागत किया. पीएम मोदी ने पहले पुतिन से हाथ मिलाया, फिर दोनों नेताओं ने गले मिलाया. फिर दोनों नेता एक ही गाड़ी से एयरपोर्ट से निकले. पालम एयरपोर्ट पर पुतिन और मोदी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है.

पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पुतिन का किया स्वागत



पालम एयरपोर्ट पर पुतिन के विमान की लैंडिंग से पहले ही सुरक्षा व्यव्स्था बेहद कड़ी कर दी गई थी. पीएम मोदी पुतिन के पहुंचने से पहले प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनके स्वागत के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे. फिर रूसी राष्ट्रपति का विमान यहां उतरा. जिसके बाद रूसी संघीय सुरक्षा सेवा (FSO) के अधिकारियों ने एयरपोर्ट का मुआयना किया.

विमान के पास बिछाया गया रेड कार्पेट



इसके बाद पुतिन के विमान के पास रेड कार्पेट बिछाया गया. फिर SPG के जवान और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. इसके बाद पीएम मोदी विमान के पास आए. जिसके बाद पुतिन विमान से निकले और फिर दोनों नेताओं की गर्मजोशी से मुलाकात हुई. पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी पुतिन के मुलाकात की तस्वीरों से समझिए.

पालम एयरपोर्ट पर पुतिन और PM मोदी की मुलाकात की तस्वीरें

गुरुवार शाम 7 बजे रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरे. वहां उनका स्वागत करने के लिए पीएम मोदी मौजूद थे. लाल कालीन पर गुजरते हुए पुतिन जैसे ही पीएम मोदी के पास पहुंचे, उन्होंने उन्हें गले लगा दिया. यही नहीं दो मुल्कों में दोस्ती की गरमाहट अभी बाकी थी. दोनों एक ही कार में बैठकर एयरपोर्ट से रवाना हुए.

मालूम हो कि पुतिन के भारत पहुंचने से पहले रूस के कई मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं. इनमें डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और कृषि मंत्री दिमित्री पेट्रोव शामिल हैं. पीएम मोदी आज रात उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी करेंगे.



यह भी पढ़ें - व्लादिमीर पुतिन का यह प्लेन है खास! कोड नेम 'फ्लाइंग प्लूटन'- इस पर मौजूद है रूस का न्यूक्लियर बटन