विज्ञापन
विशेष लिंक

हाथ मिलाया, गले मिले, फिर एक ही कार से निकले... पालम एयरपोर्ट पर पुतिन-मोदी मुलाकात की 10 तस्वीरें

Putin Modi Meet: रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं. पालम एयरपोर्ट पर पुतिन का पीएम मोदी ने स्वागत किया. दोनों नेताओं ने पहले हाथ मिलाया, फिर गले मिले, फिर एक ही कार से निकले... पालम एयरपोर्ट पर पुतिन-मोदी मुलाकात की तस्वीरें देखिए.

Read Time: 2 mins
Share
हाथ मिलाया, गले मिले, फिर एक ही कार से निकले... पालम एयरपोर्ट पर पुतिन-मोदी मुलाकात की 10 तस्वीरें
Putin India Visit: पालम एयरपोर्ट पर रूसी राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरें.
  • रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय दौरे पर दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर पहुंचे.
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन का एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल तोड़कर व्यक्तिगत रूप से स्वागत किया.
  • पुतिन के विमान की लैंडिंग से पहले सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ी कर दी गई थी. देखें तस्वीरें.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

Putin India Visit: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंच चुके हैं. व्लादिमीर पुतिन का स्पेशल विमान दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर लैंड हुआ. जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन का जोरदार स्वागत किया. पीएम मोदी ने पहले पुतिन से हाथ मिलाया, फिर दोनों नेताओं ने गले मिलाया.  फिर दोनों नेता एक ही गाड़ी से एयरपोर्ट से निकले. पालम एयरपोर्ट पर पुतिन और मोदी की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है.

पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पुतिन का किया स्वागत

Latest and Breaking News on NDTV


पालम एयरपोर्ट पर पुतिन के विमान की लैंडिंग से पहले ही सुरक्षा व्यव्स्था बेहद कड़ी कर दी गई थी. पीएम मोदी पुतिन के पहुंचने से पहले प्रोटोकॉल तोड़ते हुए उनके स्वागत के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे. फिर रूसी राष्ट्रपति का विमान यहां उतरा. जिसके बाद रूसी संघीय सुरक्षा सेवा (FSO) के अधिकारियों ने एयरपोर्ट का मुआयना किया. 

विमान के पास बिछाया गया रेड कार्पेट

इसके बाद पुतिन के विमान के पास रेड कार्पेट बिछाया गया. फिर SPG के जवान और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. इसके बाद पीएम मोदी विमान के पास आए. जिसके बाद पुतिन विमान से निकले और फिर दोनों नेताओं की गर्मजोशी से मुलाकात हुई. पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी पुतिन के मुलाकात की तस्वीरों से समझिए.

पालम एयरपोर्ट पर पुतिन और PM मोदी की मुलाकात की तस्वीरें

गुरुवार शाम 7 बजे रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरे. वहां उनका स्वागत करने के लिए पीएम मोदी मौजूद थे. लाल कालीन पर गुजरते हुए पुतिन जैसे ही पीएम मोदी के पास पहुंचे, उन्होंने उन्हें गले लगा दिया. यही नहीं दो मुल्कों में दोस्ती की गरमाहट अभी बाकी थी. दोनों एक ही कार में बैठकर एयरपोर्ट से रवाना हुए.

गुरुवार शाम 7 बजे रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर उतरे. वहां उनका स्वागत करने के लिए पीएम मोदी मौजूद थे. लाल कालीन पर गुजरते हुए पुतिन जैसे ही पीएम मोदी के पास पहुंचे, उन्होंने उन्हें गले लगा दिया. यही नहीं दो मुल्कों में दोस्ती की गरमाहट अभी बाकी थी. दोनों एक ही कार में बैठकर एयरपोर्ट से रवाना हुए.

Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV
Latest and Breaking News on NDTV

मालूम हो कि पुतिन के भारत पहुंचने से पहले रूस के कई मंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं. इनमें डिप्टी प्रधानमंत्री डेनिस मांतुरोव, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और कृषि मंत्री दिमित्री पेट्रोव शामिल हैं. पीएम मोदी आज रात उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर की मेजबानी करेंगे.


यह भी पढ़ें - व्लादिमीर पुतिन का यह प्लेन है खास! कोड नेम 'फ्लाइंग प्लूटन'- इस पर मौजूद है रूस का न्यूक्लियर बटन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Putin Modi Meet, Putin India Visit, Putin India Visit 2025, Putin India Visit Updates, Putin India Visit Images
Get App for Better Experience
Install Now