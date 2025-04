पीएम मोदी देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल 'नए पंबन रेल ब्रिज' का आज करेंगे उद्घाटन, जानें खासियत 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु का दौरा करेंगे. रामनवमी के अवसर पर, दोपहर 12 बजे पीएम मोदी भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल 'नए पंबन रेल पुल' का उद्घाटन करेंगे. वह सड़क पुल से एक ट्रेन और एक जहाज को हरी झंडी दिखाएंगे. साथ ही पुल के संचालन को देखेंगे. इसके बाद, दोपहर 12:45 बजे पीएम मोदी रामेश्वरम के रामनाथस्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे. दोपहर 1:30 बजे रामेश्वरम में ही वह तमिलनाडु में 8,300 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे. इस अवसर पर वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे."

पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "6 अप्रैल (रविवार) को रामनवमी के शुभ अवसर पर, मैं तमिलनाडु के अपने भाइयों और बहनों के बीच आने के लिए उत्साहित हूं. नये पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया जाएगा. मैं अरुलमिगु रामनाथस्वामी मंदिर में प्रार्थना करूंगा. 8300 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का उद्घाटन या शिलान्यास भी किया जाएगा."

Tomorrow, 6th April, on the very auspicious occasion of Ram Navami, I look forward to being among my sisters and brothers of Tamil Nadu. The new Pamban Rail Bridge will be inaugurated. I will pray at the Sri Arulmigu Ramanathaswamy Temple. Development works worth over Rs. 8300…