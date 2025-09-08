NDA सांसदों की वर्कशॉप में आखिरी कतार में बैठे PM मोदी, रवि किशन बोले- BJP में सब कार्यकर्ता

NDA MP Workshop: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को संसद परिसर स्थित जीएमसी बालयोगी सभागार में आयोजित कार्यशाला में में भाग लिया. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सादगी का एक अनोखा उदाहरण देखने को मिला. उन्होंने साथी सांसदों के बीच अंतिम पंक्ति में बैठने का विकल्प चुना. PM मोदी एक सामान्य सांसद की तरह सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे हुए नजर आए. कार्यशाला में केंद्र सरकार के वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधारों को सर्वसम्मति से पारित करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया.

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित इस कार्यशाला में जब पीएम मोदी पहुंचे तो उन्होंने आगे की सीट छोड़कर पीछे की पंक्ति चुनी. इस दौरान उन्होंने एक साधारण सांसद की तरह कार्यक्रम में हिस्सा लिया और चर्चा में सक्रिय भूमिका निभाई.

GST रिफॉर्म के लिए पीएम मोदी को दिया धन्यवाद

कार्यशाला के दौरान भाजपा सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों और दरों में कटौती (जीएसटी 2.0) के लिए धन्यवाद देते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया. सांसदों ने कहा कि सरकार के फैसलों ने देश की अर्थव्यवस्था को गति दी है और आम जनता को सीधा लाभ पहुंचा है.

पीएम मोदी ने पिछली पंक्ति में बैठकर सादगी का जो परिचय दिया, उसने वहां मौजूद सभी लोगों को प्रभावित किया. इससे यह संदेश गया कि भाजपा में हर सांसद और कार्यकर्ता समान है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई अंतिम पंक्ति में बैठे पीएम की तस्वीर

राजनीति में हर तस्वीर का अपना महत्व होता है और इस घटना को पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एक प्रतीकात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर भी प्रधानमंत्री की इस सादगीभरी तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जहां लोग उनकी विनम्रता और जमीनी जुड़ाव की प्रशंसा कर रहे हैं.

रवि किशन बोले- यही भाजपा की ताकत, संगठन में हर कोई कार्यकर्ता

भाजपा सांसद रवि किशन ने एक्स पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, "एनडीए सांसदों की कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पीछे की पंक्ति में बैठे. यही भाजपा की ताकत है, जहां संगठन में हर कोई एक कार्यकर्ता है."

यह भी पढ़ें - कुछ नया सोचें, इनोवेटिव सोचें... बीजेपी सांसदों की कार्यशाला में पीएम मोदी