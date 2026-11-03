पीएम मोदी पुणे को आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. वह आज 21,800 करोड़ की मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो की कमान महिलाओं के हाथों में होगी.पीएम मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषित साझा किया. उन्होंने मन और वाणी को संयमित कर सभी श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त करने का संदेश दिया. पीएम मोदी की ओर से साझा किया गया यह श्लोक प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के शांतिपर्व से लिया गया है. भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF जवानों से मारपीट मामले में त्रिपुरा पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. नेपाल में लैंडिंग के दौरान दो हेलिकॉप्टरों की टक्कर में एक विदेशी नागरिक की मौत हो गई और एक घायल हुआ है. पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रोटेस्ट मामले में दिल्ली पुलिस ने ACP मनस्वी वशिष्ठ को सस्पेंड कर दिया है.दिल्ली में हवा जहरीली होती जा रही है. जहांगीरपुरी में आज का AQI लेवल 450 के पार हो गया है. रोहिणी, पंजाबी बाग, नरेला इलाकों में आज हवा बेहद जहरीली बनी हुई है.

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