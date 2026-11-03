पीएम मोदी पुणे को आज बड़ी सौगात देने जा रहे हैं. वह आज 21,800 करोड़ की मेट्रो परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे.हिंजवडी-शिवाजीनगर मेट्रो की कमान महिलाओं के हाथों में होगी.पीएम मोदी ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुभाषित साझा किया. उन्होंने मन और वाणी को संयमित कर सभी श्रेष्ठ उपलब्धियां प्राप्त करने का संदेश दिया. पीएम मोदी की ओर से साझा किया गया यह श्लोक प्रसिद्ध ग्रंथ महाभारत के शांतिपर्व से लिया गया है. भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर BSF जवानों से मारपीट मामले में त्रिपुरा पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. नेपाल में लैंडिंग के दौरान दो हेलिकॉप्टरों की टक्कर में एक विदेशी नागरिक की मौत हो गई और एक घायल हुआ है. पुलिस हेडक्वार्टर्स के बाहर प्रोटेस्ट मामले में दिल्ली पुलिस ने ACP मनस्वी वशिष्ठ को सस्पेंड कर दिया है.दिल्ली में हवा जहरीली होती जा रही है. जहांगीरपुरी में आज का AQI लेवल 450 के पार हो गया है. रोहिणी, पंजाबी बाग, नरेला इलाकों में आज हवा बेहद जहरीली बनी हुई है.
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टेरर फंडिंग मामले में ED की श्रीनगर में 4 जगहों पर तलाशी
टेरर फंडिंग के एक मामले में ED श्रीनगर जोनल कार्यालय चार जगहों पर तलाशी अभियान चला रहा है. इस मामले में उमर आदिल डार और उसके साथियों का नाम सामने आया है. यह जांच इन आरोपों से जुड़ी है कि उमर आदिल डार प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के लिए 'ओवर ग्राउंड वर्कर' (OGW) के तौर पर काम कर रहा था और संगठन से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल था.
नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य मामला: SC ने NGT के आदेश में दखल देने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के नाहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य के पास कथित अवैध व्यावसायिक निर्माण के मामले में NGT के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि विवादित जमीन अभयारण्य के इको-सेंसिटिव जोन (ESZ) में नहीं, बल्कि अभयारण्य की सीमा के भीतर आती है.उन्होंने NGT के निष्कर्षों को चुनौती दी थी.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभयारण्य की सीमा के निर्धारण का मामला पहले से ही राजस्थान हाईकोर्ट में लंबित है. हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ता को NGT के समक्ष उचित कानूनी उपाय अपनाने की छूट दी.
अगर लोकतंत्र नहीं, तो विपक्ष केरल का चुनाव कैसे जीता- सुकांता मजूमदार
पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा कि विपक्ष देश में हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है. उन्हें लोकतंत्र के बारे में कुछ नहीं पता. उनसे पूछिए कि अगर लोकतंत्र नहीं है, तो वे केरलम का चुनाव कैसे जीते.
#WATCH जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल: केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने कहा, "वे(विपक्ष) देश में हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लोकतंत्र के बारे में कुछ नहीं पता... उनसे पूछिए कि अगर लोकतंत्र नहीं है, तो वे केरलम का चुनाव कैसे जीते? राहुल गांधी कहते हैं कि SIR बहुत खराब है लेकिन केरलम में वही SIR अच्छा है... देश की जनता जानती है कि जो लोग दोहरे मापदंड अपनाते हैं, उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए..."— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 3, 2026
तूफान 'मुरासु' से आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में तबाही
आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में भीषण चक्रवाती तूफान 'मुरासु' ने पूरे जिले में भारी तबाही मचाई है, जिससे इलाके में काफी बारिश हो रही है.सड़कों पर कुछ वाहन गिरे पड़े हैं.
#WATCH प्रकाशम, आंध्र प्रदेश: भीषण चक्रवाती तूफान 'मुरासु' ने पूरे जिले में भारी तबाही मचाई है जिससे इलाके में काफी बारिश हो रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़कों पर कुछ वाहन गिरे पड़े हैं। https://t.co/jTeHqwk4B8— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 3, 2026
'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' बीजेपी का ड्रामा-सपा सांसद अवधेश प्रसाद
लखनऊ में सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च पर कहा कि ये इनका दिखावा है, इनका ड्रामा है. लोकतंत्र से इनको कोई वास्ता नहीं है.
#WATCH लखनऊ: सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भाजपा की 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' मार्च पर कहा, "ये इनका दिखावा है, इनका ड्रामा है। लोकतंत्र से इनको कोई वास्ता नहीं है। देश के संविधान से कोई मतलब नहीं है। संविधान को कमजोर करने वाले और लोकतंत्र की जड़ों को हिलाने वाले यही लोग हैं। अब ये दिखावा कर रहे हैं, ये दिखावा आम जनमानस की समझ से बाहर है। सब लोग इनकी असलियत को जान गए हैं।"— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 3, 2026
कांग्रेस सांसद बिमोल अकोइजम की गिरफ्तारी पर 5 नवंबर तक रोक
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम की अग्रिम जमानत याचिका पर 5 नवंबर तक रोक लगाते हुए पुलिस को नोटिस जारी किया है.कोर्ट ने अकोइजम को मिली अंतरिम राहत को सुनवाई की अगली तारीख तक बढ़ा दिया है. इस दौरान उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
लखनऊ में आज CM योगी की बड़ी बैठक
लखनऊ में आज CM योगी की बड़ी बैठक होने जा रही है. बैठक में वह त्योहारी सीजन में कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे.इस दौरान वहां मुख्य सचिव, DGP समेत प्रदेश के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे.
नेपाल में दो हेलीकॉप्टर की हवा में टक्कर, एक भारतीय नागरिक की मौत
नेपाल में मंगलवार सुबह सोलुखुम्बु जिले में दो हेलीकॉप्टर की हवा में टक्कर होने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और एक अन्य यात्री घायल हो गया.
दिल्ली पुलिस के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ निलंबित
दिल्ली पुलिस के एसीपी मनस्वी वशिष्ठ को निलंबित कर दिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, दिल्ली पुलिस के विरोध प्रदर्शन के बीच ये कार्रवाई की गई है. एसीपी मनस्वी वशिष्ठ ने दिल्ली पुलिस मुख्यालय के बाहर सोमवार को हुए विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया था.