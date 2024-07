राहुल गांधी को अनुराग ठाकुर ने दिया ऐसा जवाब, उसके मोदी भी हुए मुरीद, तारीफ में कह दी ये बात

संसद में मंगलवार का दिन भी काफी हंगामेदार रहा. लोकसभा में कल पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के साथ तीखी नोकझोंक देखने को मिली. सदन में अनुराग ठाकुर ने जो भाषण दिया, अब पीएम मोदी ने भी उसकी तारीफ की है. पीएम मोदी ने अपनी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा संसद में दिए भाषण की तारीफ की. प्रधानमंत्री ने अपने सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर कहा, “यह भाषण मेरे युवा और ऊर्जावान सहयोगी अनुराग ठाकुर का है, जिसे अवश्य सुनना चाहिए. यह तथ्यों से समाहित है. यह इंडी गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है.”

This speech by my young and energetic colleague, Shri @ianuragthakur is a must hear. A perfect mix of facts and humour, exposing the dirty politics of the INDI Alliance. https://t.co/4utsqNeJqp