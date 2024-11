PM मोदी का प्लेन झारखंड के देवघर में हुआ खराब, दिल्ली से भेजा गया हेलिकॉप्टर

झारखंड में चुनावी सभा (Jharkhand Assembly Elections 2024) को संबोधित करने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के हेलिकॉप्टर में तकनीकी खराबी आने की खबर है. इसके चलते PM मोदी के हेलिकॉप्टर की देवघर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है. फिलहाल PM मोदी अपने हेलिकॉप्टर में ही बैठकर उसके ठीक होने का इंतजार कर रहे हैं. बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है. वहीं, उन्हें लाने के लिए दिल्ली से दूसरा प्लेन भेजा जा रहा है. ऐसे में उनके दिल्ली लौटने में देरी हो सकती है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आदिवासी प्रतीक बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड में दो रैलियों को संबोधित किया. बिरसा मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाया जाता है.

Prime Minister Narendra Modi's aircraft experienced a technical snag due to which the aircraft has to remain at Deoghar airport causing some delay in his return to Delhi. pic.twitter.com/8IKaK6yttz