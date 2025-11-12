विज्ञापन
विशेष लिंक

Delhi Blast : भूटान से लौटते ही एक्शन में पीएम मोदी, एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से की मुलाकात

दिल्ली में हुए विस्फोट की घटना में जांच एजेंसी को एक के बाद एक सुराग मिल रहे हैं. पीएम मोदी घायलों से मिलने के लिए एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Delhi Blast : भूटान से लौटते ही एक्शन में पीएम मोदी, एलएनजेपी अस्पताल में घायलों से की मुलाकात
  • पीएम मोदी भूटान से वापस आते ही एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, घायलों से की मुलाकात
  • NIA ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए दस अधिकारियों की स्पेशल टीम गठित की है जिसमें वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं
  • एनआईए ने जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा पुलिस से जैश मॉड्यूल की केस डायरी अपने कब्जे में लेने की तैयारी की है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

दिल्ली में सोमवार को हुए विस्फोट की घटना में कई लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं. भूटान से वापस आते ही पीएम मोदी एलएनजीपी अस्पताल पहुंचे. जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की. बताते चलें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) इस घटना की जांच कर रही है. एनआईए के अधिकारी भी एलएनजीपी अस्पताल जाएंगे. 

सूत्रों के अनुसार, एनआईए ने दिल्ली ब्लास्ट की जांच के लिए 'स्पेशल 10' अधिकारियों की टीम तैयार की है, जिसमें आईजी, दो डीआईजी और 3 एसपी होंगे. बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी इस टीम में शामिल हैं. दिल्ली ब्लास्ट मामले को लेकर बुधवार को एनआईए के डीजी और आईबी चीफ की बैठक भी हुई है. 

सूत्रों ने यह भी बताया कि एनआईए की टीम जम्मू-कश्मीर, दिल्ली और हरियाणा पुलिस से 'जैश मॉड्यूल' की तमाम केस डायरी आज अपने कब्जे में लेगी. वहीं, फरीदाबाद में 'आतंकी मॉड्यूल' का पर्दाफाश होने के बाद अल-फलाह यूनिवर्सिटी जांच के घेरे में है. इस यूनिवर्सिटी से जुड़े तीन संदिग्ध आतंकियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ. मामले में एजेंसियों ने जांच दायरा बढ़ाते हुए छह और लोगों को हिरासत में लिया. 

अल फलाह यूनिवर्सिटी में जांच एजेंसियां 50 से अधिक लोगों से पूछताछ कर चुकी हैं. इन लोगों में यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल के साथ काम करने वाले संकाय सदस्य, विश्वविद्यालय के छात्र और मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य शामिल हैं. इस कार्रवाई के बीच छह लोगों को हिरासत में लिया गया. फिलहाल, फरीदाबाद पुलिस उनसे संदिग्ध आतंकी मॉड्यूल के बारे में पूछताछ कर रही है. 

ये भी पढ़ें-: बड़ा खुलासा: इंडिया गेट, रेलवे स्टेशन, लाल किला... दिल्ली पर 26/11 से बड़े हमले का प्लान था तैयार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi, Delhi Blasts, LNJP
Get App for Better Experience
Install Now