पुणे के केतन अग्रवाल मर्डर केस में कार्रवाई जारी है. लोनावला ग्रामीण पुलिस ने मामले में आरोपी चेतन चौधरी की बाइक जब्त कर ली है. पुलिस ने वह बाइक ज़ब्त की है जिसका इस्तेमाल चेतन ने पुणे से लोहागड किले तक जाने के लिए किया था. इस मामले में पुलिस ने चेतन की हुडी और हेडफोन भी जब्त किए हैं. जो घटना के दौरान उसने पहने हुए थे. पुलिस ने बाइक और घटना के दिन (18 जून) पहने गए कपड़ों की फ़ोरेंसिक जांच भी की है. जबकि इस मामले में पुलिस की टीम भी गठित की गई है. जिसमें जांच शुरू हो गई है. चेतन और सिया को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.