छोटी सी चिप में सुपरपॉवर, भारत बनेगा महाशक्ति... सेमीकॉन इंडिया में बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि भारत जल्‍द सेमीकंडक्‍टर का सुपर पावर बनेगा. पीएम मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम में कहा कि यहां दुनिया भर के सेमीकंडक्टर से जुड़े विशेषज्ञ मौजूद हैं. 40-50 से ज़्यादा देशों का प्रतिनिधित्व यहां है और भारत का इनोवेशन और युवा शक्ति भी यहां दिखाई दे रही है. इस संयोजन का एक ही संदेश है - दुनिया भारत पर भरोसा करती है, दुनिया भारत पर विश्वास करती है और दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है.'

PM मोदी ने ली चुटकी

पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत में लोगों से चुटकी लेते हुए कहा, 'कल रात ही मैं जापान और चीन की यात्रा करके वापस लौटा हूं. सभा में तालियां गूंजी तो पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा- गया था इसलिए तालियां बजा रहे हो या लौटा हूं इसलिए बजा रहे हो.' इसके बाद पूरा हॉल एक बार फिर तालियों गूंज उठा.

'विश्व भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने को तैयार'

पीएम मोदी ने कहा, 'आप सब जानते हैं कि टेक्‍नोलॉजी को लेकर मेरा एक स्वाभाविक पैशन है. अभी मुझे अपने जापान दौरे के दौरान वहां के प्रधानमंत्री के साथ टोक्यो इलेक्ट्रॉन फैक्ट्री जाने का अवसर मिला. टेक्‍नोलॉजी के साथ मेरा ये लगाव मुझे बार-बार आपके बीच लाता है. इसलिए आज भी आपके बीच आकर मुझे बहुत आनंद हो रहा है. आज यहां दुनिया भर के सेमीकंडक्टर से जुड़े विशेषज्ञ हैं, 40-50 से ज्यादा देशों का यहां लोग आए हैं और भारत की इनोवेशन और यूथ पावर भी यहां नजर आ रही है. ये जो कॉम्बिनेशन बना है, इसका एक ही मैसेज है- विश्‍व भारत पर विश्‍वास करता है. विश्‍व, भारत पर विश्‍वास करता है. विश्व भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है.'

ट्रंप ट्रैरिफ बम को बताया बेअसर

पीएम मोदी ने इशारों ही इशारों में अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप के टैरिफ बम का जिक्र करते हुए कहा, 'वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था ने अप्रैल-जून में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि के साथ सभी उम्मीदों से बेहतर प्रदर्शन किया. विश्व भारत पर भरोसा करता है. भारत में विश्वास करता है और भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है विश्व भारत पर भरोसा करता है. भारत में विश्वास करता है और भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार है. साल 2021 से स्वीकृत 10 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं में 18 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया गया है. भारत महत्वपूर्ण खनिज मिशन पर काम कर रहा है और दुर्लभ खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है.'