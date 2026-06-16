प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित हो रहे 52वें G-7 समिट में हिस्सा लेंगे. इस दौरान वे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप समेत G-7 देशों के नेताओं समेत अन्य साझेदर देशों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे. नागपुर में आज कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन होने जा रहा है. अभिजीत दिपके इसके लिए नागपुर पहुंच चुके हैं. अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोमवार को वायुसेना का बम बरसाने वाला B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया. इस हादसे में सवार सभी 8 लोगों की दुखद मौत हो गई. ईरान-अमेरिका पीस डील साइन करने के बाद ट्रंप ने कहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाना अब जरूरी है. दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में अभी एक हफ्ते और आंधी, बारिश का दौर जारी रहेगा. तीन नोटिस मिलने के बाद भी रबड़ी देवी ने पटना में 10 सर्कुलर सरकारी बंगला खाली नहीं किया है. देश दुनिया का हर अपडेट यहां पढ़ें.
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स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा
स्लोवाकिया ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (प्रथम श्रेणी) से सम्मानित किया. राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया. यह किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 33वां वैश्विक सम्मान है.
#WATCH | स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस (प्रथम श्रेणी) से सम्मानित किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। यह किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 33वां वैश्विक… pic.twitter.com/Zt73P2bpIJ— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 16, 2026
राज्यसभा चुनाव हम जीतेंगे, यह बंगाल नहीं है, यह झारखंड है-मंत्री इरफान अंसारी
झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने राज्यसभा चुनाव पर कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि हम जीतेंगे. यह बंगाल नहीं है, यह झारखंड है और इस बार लोग झारखंड की पहचान, सम्मान और गरिमा के लिए वोट करने जा रहे हैं.
#WATCH | रांची: झारखंड के मंत्री इरफान अंसारी ने राज्यसभा चुनाव पर कहा, "इसमें कोई शक नहीं है कि हम जीतेंगे। यह बंगाल नहीं है, यह झारखंड है और इस बार लोग झारखंड की पहचान, सम्मान और गरिमा के लिए वोट करने जा रहे हैं..." (15.06) pic.twitter.com/mm0Kw793uT— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 16, 2026
केदारनाथ यात्रा में अब तक 12 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु पहुंचे
रुद्रप्रयाग के DM विशाल मिश्रा ने बताया कि 22 अप्रैल को शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में अब तक 12 लाख से ज़्यादा लोग आ चुके हैं. मॉनसून की दस्तक के बाद बारिश का मौसम धीरे-धीरे बढ़ रहा है इसलिए पूरी टीम के साथ कैमरों से पूरे ट्रैफिक, लैंडस्लाइड जोन और केदारनाथ मंदिर पर नजर रखी जा रही है. आने वालों से अपील है कि कुछ सावधानियां जरूर बरतें.
अयोध्या में बड़े मंगल पर हनुमान गढ़ी मंदिर में भक्तों की भीड़
उत्तर प्रदेश के अयोध्या में सातवें बड़े मंगल के मौके पर हनुमान गढ़ी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी.
#WATCH अयोध्या(उत्तर प्रदेश): सातवें 'बड़े मंगल' के अवसर पर हनुमान गढ़ी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। pic.twitter.com/tkPP3z2wBF— ANI_HindiNews (@AHindinews) June 16, 2026
मेरी और ट्रंप कि हर बात पर हमेशा एक जैसी राय नहीं-नेतन्याहू
अमेरिका और ईरान के बीच की शांति डील पर इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने रिएक्शन देते हुए कहा कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे, चाहे कोई समझौता हो या न हो. उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कि हर बात पर हमेशा एक जैसी राय नहीं होती. इजरायल के अपने हित हैं और अमेरिका के अपने हित.
मारुति ने लॉन्च एथेनॉल से चलने वाली WagonR Flex Fuel कार
मारुति ने एथेनॉल से चलने वाली WagonR Flex Fuel कार लॉन्च की है. दिल्ली में इसकी एक्स शोरूम कीमत 7.24 लाख रुपये है. कुछ समय पहले ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में कंपनी ने कार को शोकेस किया था, हालांकि तब इसकी कीमत के बारे में जानकारी नहीं दी गई थी.
बांग्लादेश विदेश मंत्रालय ने ढाका में तैनात भारत के उप उच्चायुक्त को किया तलब
बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान के करीबी सलाहकार डॉ. जाहिद उर रहमान IGI एयरपोर्ट पर करीब ढाई घंटे सुरक्षा जांच के बाद दिल्ली में आयोजित भारतीय महासागर रिम संघ (IORA) की 28वीं बैठक में हिस्सा लिए बिना ही वापस लौट गए थे. इस मामले में बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने ढाका में तैनात भारत के उप उच्चायुक्त पवन बधे को तलब कर इस घटना का विरोध जताया.
उत्तर भारत में आंधी, बारिश का दौर जारी
दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में अभी भी आंधी, बारिश का मौसम एक हफ्ते और चलता रहेगा. दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 16 जून और फिर 18-20 जून के दौरान आंधी, बारिश और तेज हवाएं चलती रहेंगी.
कैलिफोर्निया में B-52 बॉम्बर क्रैश
अमेरिका के कैलिफोर्निया में 15 जून को वायुसेना का बम बरसाने वाला B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया. इसमें सवार सभी 8 लोगों की दुखद मौत हो गई.