प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित हो रहे 52वें G-7 समिट में हिस्सा लेंगे. इस दौरान वे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप समेत G-7 देशों के नेताओं समेत अन्य साझेदर देशों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे. नागपुर में आज कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन होने जा रहा है. अभिजीत दिपके इसके लिए नागपुर पहुंच चुके हैं. अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोमवार को वायुसेना का बम बरसाने वाला B-52 बॉम्बर क्रैश हो गया. इस हादसे में सवार सभी 8 लोगों की दुखद मौत हो गई. ईरान-अमेरिका पीस डील साइन करने के बाद ट्रंप ने कहा है कि रूस-यूक्रेन युद्ध को खत्म करवाना अब जरूरी है. दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में अभी एक हफ्ते और आंधी, बारिश का दौर जारी रहेगा. तीन नोटिस मिलने के बाद भी रबड़ी देवी ने पटना में 10 सर्कुलर सरकारी बंगला खाली नहीं किया है. देश दुनिया का हर अपडेट यहां पढ़ें.

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