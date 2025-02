भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों पर अमेरिकी कांग्रेस सदस्य रो खन्ना ने कहा, "अमेरिका का भारत के साथ व्यापार संतुलन है, चीन के साथ हमारे संबंधों को खराब करने वाली चीजों में से एक है भारी व्यापार घाटा, जहां चीन हमें ये सभी उत्पाद बेच रहा है और हमारे उत्पाद नहीं खरीद रहा है. यूरोप के साथ भी यही स्थिति है. उनके साथ हमारा व्यापार घाटा है. कनाडा के साथ भी हमारा व्यापार घाटा है. हमें संतुलित व्यापार संबंध की जरूरत है. इसलिए मुझे लगता है कि भारत के साथ जो महत्वपूर्ण है वह यह है कि वे अमेरिका से उतना ही खरीदने के लिए प्रतिबद्ध हों जितना हम उनसे खरीदते हैं."

#WATCH | On India US trade ties, US Congressman Ro Khanna says, " America has a trade balance with India, one of the things that has corroded our relationship with China is a massive trade deficit where China is selling us all of these products and not buying our products. The… pic.twitter.com/tFLuXCu9GD