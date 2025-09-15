हिंदी दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई, बोले, 'ये हमारी पहचान और संस्कारों की जीवंत धरोहर'

समूचे भारत में रविवार को हिंदी दिवस मनाया गया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाषाई विविधता वाले इस देश को एकता के सूत्र में बांधने में हिंदी की भूमिका के बारे में बात की. साथ ही सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने की आवश्यकता पर बल दिया.पीएम मोदी ने कहा कि विश्व पटल पर हिंदी के प्रति बढ़ता सम्मान सभी भारतीयों के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है. वहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी केवल बोलचाल की भाषा नहीं होनी चाहिए बल्कि इसे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, न्यायपालिका एवं पुलिस की भी भाषा बननी चाहिए.

भारतीय दूतावासों ने इस अवसर पर कराईं निबंध प्रतियोगिताएं

विदेशों में भारतीय दूतावासों ने इस अवसर पर निबंध प्रतियोगिताओं, कविता पाठ और संगोष्ठियों का आयोजन किया. भारत में कई विदेशी राजनयिकों ने खुद के लिए हिंदी भाषा के 'टंग ट्विस्टर्स' सीखने की चुनौती पेश की, जबकि फ्रांसीसी दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें उसके दूतों ने बताया कि वे यह भाषा क्यों सीख रहे हैं.

हिंदी की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति का एक प्रमाण यह है कि रूस में विद्यार्थियों में हिंदी सीखने की बढ़ती रुचि देखी जा रही है. रूस के विज्ञान एवं उच्च शिक्षा उपमंत्री कॉन्स्टेंटिन मोगिलेव्स्की ने कहा, "हम चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी हिंदी सीखें."

मोगिलेव्स्की ने रूसी समाचार एजेंसी टीएएसएस से कहा, "भारत आज दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है और अधिक से अधिक भारतीय अपने दैनिक जीवन में अंग्रेजी के बजाय हिंदी का प्रयोग करने लगे है. हमें हिंदी और अन्य पूर्वी भाषाएं सीखने की जरूरत है."

पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, "आप सभी को हिंदी दिवस की अनंत शुभकामनाएं. हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी पहचान और संस्कारों की जीवंत धरोहर है. इस अवसर पर आइए, हम सब मिलकर हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाओं को समृद्ध बनाने और उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक गर्व के साथ पहुंचाने का संकल्प लें."

भारतीय भाषाएं संस्कृति और एकता का प्रतीक

गृहमंत्री शाह ने कहा, "पिछले दशक में, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम युग आया है. चाहे संयुक्त राष्ट्र का मंच हो, जी-20 शिखर सम्मेलन हो या शंघाई सहयोग संगठन को संबोधित करना हो, मोदी जी ने हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में संवाद करके भारतीय भाषाओं का गौरव बढ़ाया है."

उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं न केवल संचार का माध्यम बनें, बल्कि तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की आधारशिला भी बनें."

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार सभी भाषाओं का सम्मान करती है. उन्होंने राज्य में हिंदी भाषी लोगों के कल्याण के लिए अपनी सरकार द्वारा की गई कई पहलों का उल्लेख किया, जिनमें उन क्षेत्रों में हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देना भी शामिल है, जहां 10 प्रतिशत आबादी हिंदी भाषा बोलती है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर लिखा, "प्रदेश वासियों को हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई. हिंदी हमारी एकता का आधार और अस्मिता की प्रहरी है. समस्त भारतीयों को एक सूत्र में पिरोती हमारी परंपराओं की संवाहिका हिंदी हमें हमारी जड़ों से जोड़ती है."