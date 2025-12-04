पुतिन से पहले पीएम मोदी ने किस-किस नेता के लिए प्रोटोकॉल तोड़ एयरपोर्ट पर किया स्वागत

President Putin Visit To India: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी दो दिवसीय अहम भारत यात्रा को लेकर राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं. भारत और रूस के बीच गहरे संबंधों को दर्शाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पालम एयरपोर्ट पर पहुंचकर अपने 'खास दोस्त' पुतिन का गर्मजोशी से व्यक्तिगत स्वागत किया. उनका पुतिन का स्वागत करना अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में एक बड़ा और अनूठा कदम माना जा रहा है.

हालांकि, पुतिन पहले वैश्विक नेता नहीं हैं जिनके लिए पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा है. प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ और अहम राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों को भी एयरपोर्ट पर पहुंचकर व्यक्तिगत रूप से रिसीव किया है, जो भारत और उन देशों के बीच विशेष व्यक्तिगत और रणनीतिक संबंधों को दर्शाता है.

पुतिन से पहले इन नेताओं का किया स्वागत

2015: बराक ओबामा (तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति)

पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में प्रोटोकॉल तोड़कर पहली अगवानी ओबामा की की थी. वह भारत के 66वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आए थे. यह कदम भारत-अमेरिका संबंधों में एक नए युग का प्रतीक था.

2015: अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान

2015 में, जब यूएई के क्राउन प्रिंस भारत आए थे, तब पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत किया था. यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूती देने का साफ संकेत था.

2016: फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद

2016 में, गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आए तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांस्वा ओलांद को भी पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया था.

2017: बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना

साल 2017 में जब बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना भारत आईं थीं, तब पीएम मोदी ने प्रोटोकॉल से हटकर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था.

शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान (UAE क्राउन प्रिंस/राष्ट्रपति)

शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्हें पीएम मोदी ने तीन बार एयरपोर्ट पर रिसीव किया है. यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच गहरे व्यक्तिगत तालमेल साझेदारी के बारे में बताता है.

2018: बेंजामिन नेतन्याहू, प्रधानमंत्री, इजराइल

साल 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पत्नी सारा के साथ भारत दौरे पर आए थे, तब पीएम मोदी उनके स्वागत के लिए प्रोटोकॉल तोड़ एयरपोर्ट पर पहुंचे थे.

