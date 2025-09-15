पीएम मोदी आज बिहार के पूर्णिया जिले का दौरा करेंगे, जहां वे 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की घोषणा और उद्घाटन करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्रीय मखाना बोर्ड की स्थापना करेंगे, साथ ही रेलवे लाइन और नई ट्रेन का शुभारंभ करेंगे. पीएम मोदी का यह दौरा क्षेत्र के विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. पूर्णिया हवाई अड्डे का उद्घाटन इस यात्रा का मुख्य आकर्षण होगा. कोलकाता के बाद यह पूर्वी भारत और बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है. 2,800 मीटर लंबा रनवे बड़े विमानों जैसे एयरबस और बोइंग के संचालन के लिए उपयुक्त है, जो क्षेत्र में हवाई यातायात को सुगम बनाएगा. 4,000 वर्ग मीटर में फैला टर्मिनल भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और इसे अगले 40 वर्षों तक बढ़ते यातायात को संभालने के लिए डिजाइन किया गया है. यह हवाई अड्डा न सिर्फ पूर्णिया बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लिए भी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगा, जिससे व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे.

PM Modi Bihar Visit---