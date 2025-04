पहलगाम अटैक पर PM मोदी ने सेना को दिया फ्री हैंड, कार्रवाई कब और कहां वही तय करेंगे

Pahalgam Terrorist Attack: पहलगाम आतंकी हमले के बाद आतंकियों के जोरदार एक्शन की तैयारी है. पीएम मोदी ने आतंकियों पर कार्रवाई के लिए सेना को खूली छूट दे दी है. प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक के बाद प्रधानमंत्री ने दो-टूक कहा कि आतंकवाद का समूल नाश करना, हमारी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है. उन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों की पेशेवर क्षमता पर पूर्ण आस्था और विश्वास व्यक्त किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि जवाबी कार्रवाई के तरीके, किस ठिकाने पर कार्रवाई करनी है और किस समय करनी है, यह तय करने का पूरा अधिकार सशस्त्र बलों को दिया जा चुका है.

#WATCH | PM Narendra Modi chairs a meeting with Defence Minister Rajnath Singh, NSA Ajit Doval, CDS and chiefs of all the Armed Forces. pic.twitter.com/Wf00S8YVQO