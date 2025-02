PM मोदी और कतर के अमीर ने आतंकवाद की निंदा की, बैठक में इन मुद्दों पर जताई सहमति

भारत के दो दिवसीय दौरे पर आए कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल-सानी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस बातचीत के में आतंकवाद, तस्करी, साइबर अपराध सहित कई मुद्दों पर सहमित बनी. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्माद अल-सानी से हुई बैठक के बाद संयुक्त वक्तव्य में इन मुद्दों की जानकारी दी गई. वक्तव्य में बताया गया कि दोनों देशों ने सीमा पार आतंकवाद सहित सभी तरह के आतंकवाद की पुरजोर निंदा की.

दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्र के माध्यम से इस खतरे से निपटने में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की. दोनों नेताओं के बीच बैठक के कुछ घंटों बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में भारत और कतर ने ‘‘अंतरराष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए वार्ता और कूटनीति के महत्व'' पर जोर दिया.

संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि 17 और 18 फरवरी को अमीर की दो दिवसीय भारत यात्रा ने ‘‘भारत और कतर के बीच मित्रता और सहयोग के मजबूत संबंधों की पुष्टि की है. नेताओं ने आशा व्यक्त की कि यह साझेदारी बढ़ती रहेगी, जिससे दोनों देशों के लोगों को लाभ होगा और क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता में योगदान मिलेगा.''

Trade featured prominently in our talks. We want to increase and diversify India-Qatar trade linkages. Our nations can also work closely in sectors like energy, technology, healthcare, food processing, pharma and green hydrogen.@TamimBinHamad pic.twitter.com/7WAmUHRanH