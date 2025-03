पीएम मोदी समेत अन्य नेताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि, सर्वोच्च बलिदान को किया याद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य नेताओं ने रविवार को शहीद दिवस पर महानायकों को याद किया. शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर एक वीडियो शेयर किया. शहीदों को नमन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारा देश भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है. स्वतंत्रता और न्याय के लिए उनका निडर प्रयास हम सभी को प्रेरित करता है.

Today, our nation remembers the supreme sacrifice of Bhagat Singh, Rajguru and Sukhdev. Their fearless pursuit of freedom and justice continues to inspire us all. pic.twitter.com/VHGn8G2i4r