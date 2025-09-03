विज्ञापन
मां, मोदी और वो पल... 1992 का मां के साथ मोदी का वो वीडियो देखिए

पीएम मोदी की मां को गोली दिए जाने के मामले पर सियासी संग्राम छिड़ा है. इस बीच नरेंद्र मोदी का उनकी मां के साथ 33 साल एक पुराना वीडियो सामने आया है.

मां, मोदी और वो पल... 1992 का मां के साथ मोदी का वो वीडियो देखिए
PM मोदी और उनकी मां का 1992 वाला वीडियो.
  • बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से PM मोदी की मां को गाली देने के बाद राजनीतिक विवाद छिड़ गया है.
  • पीएम मोदी ने कहा कि उनकी मां राजनीति से दूर थीं, फिर भी आरजेडी-कांग्रेस के मंच से अपमानित किया गया,
  • 30 जनवरी 1992 का एक वीडियो सामने आया है जिसमें PM मोदी अपनी मां के साथ मंच पर प्रसन्न नजर आ रहे हैं.
नई दिल्ली:

बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दिए जाने के मामले में सियासी संग्राम छिड़ा है. गुरुवार को इस मुद्दे पर बिहार बंद बुलाया गया है. जापान और चीन की यात्रा पूरी कर भारत लौटने के बाद मंगलवार को पीएम मोदी ने इस मामले में अपने मन की पीड़ा जाहिर की. भावुक होते हुए पीएम मोदी ने कहा कि मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं है. उनका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी आरजेडी-कांग्रेस के मंच से उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां दी गई. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि इस अपमान से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है. व्यक्तिगत तौर पर वह राजद व कांग्रेस को माफ कर सकते हैं, लेकिन राज्य की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी.

पीएम मोदी के जीवन में उनकी मां का क्या रोल रहा है? इसका एक 33 साल पुराना वीडियो सामने आया है. जो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक नेता के रूप में स्थापित होने के बाद अपनी मां के साथ मंच पर पीएम मोदी कितने प्रसन्न नजर आ रहे हैं.

30 जनवरी 1992 का वो वीडियो

वीडियो में उनकी मां सकुचाती नजर आ रही हैं. लेकिन बेटे के चेहरे पर वो भाव है कि मां, आपने मुझे जिस काम से रवाना किया था, वो मैं कर रहा हूं. पीएम मोदी और उनकी मां का यह वीडियो 30 जनवरी 1992 का है. उस रोज 'एकता यात्रा सम्मान समारोह' में पीएम मोदी को भी सम्मानित किया जाना था. तब उन्होंने अपनी मां के साथ मंच साझा किया. तब पीएम मोदी की मां मंच पर सकुचाती नजर आईं थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे पर मां का मान बढ़ाने की संतुष्टि नजर आ रही थी.

पीएम बोले- मेरे जीवन में मां की बहुत बड़ी भूमिका

समाज और देश सेवा के लिए घर छोड़ने के बाद भी पीएम मोदी अपनी मां के साथ सदैव तत्पर नजर आए हैं. मुख्यमंत्री और फिर बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी मां के साथ पुत्र जैसे ही मिलते थे.

मंगलवार को पीएम मोदी ने मां को गाली दिए जाने के मामले में कहा, मैं करीब 50-55 साल से समाज और देश की सेवा में लगा हूं. राजनीति में तो बहुत देर से आया. समाज और देश के लिए मुझसे जो हो सका पूरी लगन और मेहनत से काम करता रहा. इसमें मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका रही है.

मां ने अपने दायित्वों से मुक्त कर मुझे देश सेवा के लिए भेजाः पीएम

पीएम मोदी ने आगे कहा कि मुझे मां भारती की सेवा करना है, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मां ने मुझे अपने दायित्वों से मुक्त कर दिया. मेरी मां ने मुझे आशीर्वाद दिया कि देश की करोड़ों मां और बहनों की सेवा करना. जिस मां ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर रवाना किया, अब मेरी मां का शरीर इस दुनिया में नही है. मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी-कांग्रेस के मंच से भद्दी-भद्दी गालियां दी गई.

मेरी मां अब सशरीर इस दुनिया में नहीं है, उसका राजनीति से भी कोई लेना-देना नहीं था. फिर भी जिस प्रकार उसे भद्दी गालियां देकर अपमानित किया गया, उसका दुख-दर्द मुझे बिहार की माताओं-बहनों और बेटियों के आंसुओं में साफ नजर आया. पीएम मोदी की मां को गाली दिए जाने के मामले के बीच सामने आया यह वीडियो बता रहा है कि कितने सामान्य परिवार और परिवेश से निकलकर नरेंद्र मोदी ने ये मुकाम हासिल किया है.

