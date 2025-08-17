विज्ञापन
पीएम मोदी, अमित शाह, चिराग पासवान ने सीपी राधाकृष्णन को दी बधाई, बोले, उनके हस्तक्षेप हमेशा प्रभावशाली रहे

20 अक्टूबर, 1957 में जन्मे 67 साल के सीपी राधाकृष्णन 31 जुलाई, 2024 से महाराष्ट्र के गवर्नर हैं. इससे पहले वो झारखण्ड और तेलंगाना के गवर्नर रह चुके हैं.

  • महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को NDA ने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित किया है
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके संसदीय अनुभव और संवैधानिक ज्ञान को प्रभावशाली बताया है
  • लोक जनशक्ति पार्टी ने सीपी राधाकृष्णन को सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का प्रतीक बताया है
महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ कई नेताओं की बैठक में इस पर सहमति बनी, जिसके बाद नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका ऐलान किया. पीएम मोदी के साथ अमित शाह और एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने सीपी राधाकृष्णन को बधाई संदेश दिए.

'उनके हस्तक्षेप हमेशा प्रभावशाली रहे'

पीएम मोदी ने BJP संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को NDA के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार चुने जाने पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा, " थिरु सी.पी. राधाकृष्णन जी को एक सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के तौर पर काम करने का भरपूर अनुभव है. उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा प्रभावशाली रहे. राज्यपाल रहते हुए उन्होंने आम नागरिकों के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान पर ध्यान दिया. इन अनुभवों ने ये सुनिश्चित किया कि उन्हें विधायी और संवैधानिक मामलों का काफी व्यापक ज्ञान है. मुझे विश्वास है कि वे एक प्रेरणादायक उपराष्ट्रपति होंगे".

X पर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पीएम मोदी ने कहा कि अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में सी.पी. राधाकृष्णन ने अपनी लगन, विनम्रता और बुद्धिमत्ता से समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है. पीएम मोदी ने आगे कहा, "विभिन्न पदों पर रहते हुए उन्होंने हमेशा सामुदायिक सेवा और वंचितों के सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है. उन्होंने तमिलनाडु में जमीनी स्तर पर व्यापक काम किया है. मुझे खुशी है कि एनडीए परिवार ने उन्हें हमारे गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नामित करने का निर्णय लिया है".

'उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को पूर्ण समर्थन'

वहीं, एनडीए की पार्टी लोक जनशक्ति के नेता चिराग पासवान ने कहा, "लोक जनशक्ति पार्टी देश के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को पूर्ण समर्थन देती है. तमिलनाडु से आने वाले और OBC समाज के सशक्त प्रतिनिधि के रूप में उनका चयन, प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए की सामाजिक न्याय एवं समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता का ऐतिहासिक उदाहरण है."

'समर्पण, निष्ठा और दूरदर्शी नेतृत्व का उदाहरण हैं'

जन सेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने बधाई देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल, सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में उनके नामांकन पर हार्दिक बधाई. 40 सालों से भी अधिक का शानदार करियर आपका रहा. कोयंबटूर से दो बार सांसद, झारखंड के पूर्व राज्यपाल और अब महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कमाल का सफर रहा है. समर्पण, निष्ठा और दूरदर्शी नेतृत्व का उदाहरण हैं. सीपी राधाकृष्णन जी को इस प्रतिष्ठित भूमिका में अपार सफलता की कामना करता हूं. जय हिंद!"

'विशाल अनुभव और ज्ञान उच्च सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा'

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा, " उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में नामित होने पर महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन जी को बधाई. एक सांसद और विभिन्न राज्यों के राज्यपाल के रूप में आपकी भूमिकाओं ने संवैधानिक कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. मुझे विश्वास है कि आपका विशाल अनुभव और ज्ञान उच्च सदन की प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और नई उपलब्धियां हासिल करेगा. इस निर्णय के लिए पीएम मोदी और भाजपा संसदीय बोर्ड के सभी सदस्यों का आभार."

बता दें कि 20 अक्टूबर, 1957 में जन्मे 67 साल के सीपी राधाकृष्णन 31 जुलाई, 2024 से महाराष्ट्र के गवर्नर हैं. इससे पहले वो झारखण्ड और तेलंगाना के गवर्नर और पुडुचेर्री के उपराज्यपाल का कार्यभार संभल चुके हैं. इससे पहले वो तमिल नाडू के कोयंबटूर संसदीय क्षेत्र से दो बार लोक सभा सांसद चुने जा चुके हैं. वो तमिल नाडू भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं.

