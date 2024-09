मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा- विकास की गति अजेय है!पीएम मोदी के नेतृत्व में साहसिक सुधार और परिवर्तनकारी पहल भारत की कहानी का रोडमैप तैयार हो रहा है.

100 days into Modi 3.0, and the growth momentum is unstoppable!

Under PM @narendramodi's leadership, bold reforms and transformative initiatives are shaping the roadmap for the India story.

From advancing infrastructure to strengthening grassroot development — The first 100…