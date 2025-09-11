अमेरिकी ट्रेड डील पर मिलने वाली है खुशखबरी, पीयूष गोयल ने दिया बड़ा संकेत

अमेरिका के टैरिफ बम और भारत के खिलाफ दिए भड़काऊ बयानों के बाद दोनों देशों के बीच अब माहौल सामान्य होता दिखाई दे रहा है. द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) को लेकर भारत और अमेरिका के बीच बातचीत तेज हो रही है. ट्रेड डील पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि, "भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील का पहला फेज नवंबर तक फाइनल हो सकता है."

'पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने दिए निर्देश'

पीयूष गोयल ने बताया कि, "फरवरी में पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि इस साल नवंबर तक पहले चरण को पूरा किया जाए.

'मार्च 2025 से लगातार हो रही बातचीत'

केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने कहा कि, "मार्च 2025 से ही इस विषय पर लगातार बात हो रही है. साथ दोनों देश बातचीत के प्रोग्रेस से संतुष्ट हैं. पहला फेज उम्मीद के अनुसार नवंबर 2025 में पूरा हो जाना चाहिए.

उम्मीद है जल्द एक समाधान निकलेगा: राष्ट्रपति ट्रंप

गोयल का यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ट्रेड डील को लेकर पॉजिटिव बातचीत हुई है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'ट्रुथ सोशल' पर लिखा कि वह दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत से खुश हैं और उन्हें विश्वास है कि दोनों देश एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचेंगे.

मैं "बहुत अच्छे दोस्त" प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक: राष्ट्रपति ट्रंप

ट्रंप ने आगे कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका, दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हुए हैं." उन्होंने यह भी कहा कि वह आने वाले हफ्तों में अपने "बहुत अच्छे दोस्त" प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं.

राष्ट्रपति ट्रंप की बात पर क्या बोले पीएम मोदी?

एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका को अपना घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार बताया. प्रधानमंत्री ने कहा कि, "ट्रेड डील भारत-अमेरिका साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने में मदद करेगी और आश्वासन दिया कि दोनों टीमें चर्चाओं को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम कर रही हैं."

बाद में ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट को फिर से शेयर किया, जो दिखाता है कि ट्रेड डील को लेकर दोनों देशों में सकारात्मक रुख बना हुआ है.