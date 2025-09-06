आंखों में खुशी के आंसू और दिल में देशभक्ति का जज्बा... पासिंग आउट परेड की ये तस्वीरें आपको भी भावुक कर देंगी

आंखों में खुशी और देश सेवा के जज्बे से भरी ये तस्वीरें उन जांबाज सैन्य अधिकारियों की हैं जो आज चेन्नई में आयोजित पासिंग आउट परेड के बाद अब भारतीय सेना का अटूट हिस्सा बन चुके हैं. इस खास मौके पर इन कैडेट्स के साथ उनके परिजनो भी मौजूद रहे. देश सेवा के लिए अपने लाडलों को सैन्य अधिकारी बनने की बधाई देते हुए इन कैडेट्स के परिजनों के आंखों से भी आंसू छलग गए. ये खुशी के आंसू थे.

किसी ने अपनों को लगाया गले तो किसी ने लिया कुछ यूं लिया आशीर्वाद.

मां का आशीर्वाद लेकर वतन की सेवा पर निकले युवा कैडेट्स, परिजन भी हो गए भावुक.

जब खुशी से झूमे उठे परिजन और अपनी लाडली बिटिया को लिया चूम.

पिता की खुशी की साक्षी बनी नन्हीं परी, पिता ने परेड पास होते ही कुछ जताया दुलार