Parliament session live Updates: संसद का शीतकालीन सत्र का सोमवार को 11 वा दिन है. इस सत्र में सरकार कई अहम विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. सोमवार को सरकार एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल पेश करने जा रही है. इस बिल के जरिए देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को काम करने का अवसर मिलेगा. यह कदम भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन और तकनीकी विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
सत्र के दौरान कॉर्पोरेट बिल और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े विधेयकों पर भी चर्चा होने की संभावना है. वहीं, विपक्ष की ओर से आज भी हंगामे के आसार हैं. खासकर SIR (Special Investigation Report) के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है. इससे दोनों सदनों में बहस और टकराव देखने को मिल सकता है. आज का दिन संसद के लिए अहम है क्योंकि एटॉमिक एनर्जी बिल न केवल ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी का रास्ता खोलेगा, बल्कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी प्रगति के लिए भी एक बड़ा कदम होगा. इस पर देशभर की निगाहें टिकी हुई हैं.
SHANTI बिल क्या है?
Sustainable Harnessing and Advancement of Nuclear Energy for Transforming India, पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने SHANTI सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नाम से एटॉमिक एनर्जी बिल, 2025 को मंज़ूरी दे दी है. यह कानून भारत के एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में इसकी शुरुआत के बाद से सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है, जो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट (DAE) के दशकों पुराने एकाधिकार को खत्म करेगा और एक ऐसे क्षेत्र में प्राइवेट भागीदारी के रास्ते भी खोलेगा.
संसद में वोट चोरी पर नहीं मिला जवाब, सड़कों पर उठाएंगे मुद्दा: राजीव शुक्ला
दिल्ली में रविवार को कांग्रेस रैली में पार्टी सांसदों ने कहा कि राहुल गांधी ने जो मुद्दा देश के सामने उठाया है, उसे जन-जन तक ले जाने का काम करेंगे। रामलीला मैदान में कांग्रेस सांसदों और वरिष्ठ नेताओं ने आईएएनएस से बातचीत की.
कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने कहा कि देश की जनता ने राहुल गांधी पर भरोसा जताया है. देश की जनता को पता है कि वोट चोरी कर सरकारें बनाई जा रही हैं. राहुल गांधी के समर्थन में इतनी तदाद में जनता रामलीला मैदान आई है.