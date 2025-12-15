Parliament session live Updates: संसद का शीतकालीन सत्र का सोमवार को 11 वा दिन है. इस सत्र में सरकार कई अहम विधेयकों को आगे बढ़ाने की तैयारी में है. सोमवार को सरकार एटॉमिक एनर्जी अमेंडमेंट बिल पेश करने जा रही है. इस बिल के जरिए देश के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों को काम करने का अवसर मिलेगा. यह कदम भारत में परमाणु ऊर्जा उत्पादन और तकनीकी विकास को गति देने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

सत्र के दौरान कॉर्पोरेट बिल और हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़े विधेयकों पर भी चर्चा होने की संभावना है. वहीं, विपक्ष की ओर से आज भी हंगामे के आसार हैं. खासकर SIR (Special Investigation Report) के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है. इससे दोनों सदनों में बहस और टकराव देखने को मिल सकता है. आज का दिन संसद के लिए अहम है क्योंकि एटॉमिक एनर्जी बिल न केवल ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी का रास्ता खोलेगा, बल्कि यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी प्रगति के लिए भी एक बड़ा कदम होगा. इस पर देशभर की निगाहें टिकी हुई हैं.

