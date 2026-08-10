Parliament Monsoon Session 2026 LIVE Updates: संसद के मॉनसून सत्र में सोमवार को भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा. हंगामे के कारण एक बार फ‍िर लोकसभा को मंगलवार की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत व‍िपक्षी सांसदों की मांग है क‍ि गृह मंत्री अमित शाह सदन में आएं और छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर हुए लाठीचार्ज के बारे में बयान दें.

केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा,"सरकार की तरफ से बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया गया है कि छात्र का आंदोलन और उससे जुड़े हुए जो भी चीज हैं उस पर विस्तृत से सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है और मेरा विपक्ष से अनुरोध है कि जब सरकार छात्र आंदोलन को लेकर चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री का, सरकार का जवाब पूरी तरह से शांति से सुनेंगे ये भी आपको विश्वास दिलाना पड़ेगा."

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा,"लोकसभा और राज्यसभा में एक ही मांग है कि अमित शाह जी सदन में आए और अपनी बात रखें. हम 17 दिन दिन से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आकर बच्चों पर जो अन्याय हुआ है और इस विषय पर उनका एक बयान चाहते हैं तो आप सदन को अनदेखा क्यों कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि सदन में जो जनता ने सदस्य चुनकर दी है उसका आप अपमान कर रहे हैं. हम चाहते हैं कि अमित शाह जी आए और बयान दें...वो नहीं चाहते हैं कि सदन सही से चले और शांतिपूर्ण चले." उन्होंने राज्यसभा स्थगन पर कहा, "हम तो चर्चा चाहते हैं लेकिन वो बयान नहीं देना चाहते हैं उनके पास इसका जवाब नहीं है उनके वजह से ये सदन नहीं चल रहा है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार है पीएम और गृह मंत्री जी इसके लिए जिम्मेदार हैं।"



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