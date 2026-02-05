संसद भवन के मकर द्वार पर बुधवार को उस वक्त राजनीतिक माहौल गरमा गया जब निलंबित सांसदों के धरने के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू आमने-सामने आ गए. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच नोकझोंक देखने को मिली जब संसद परिसर में कांग्रेस नेता ने उन्हें ‘गद्दार' कहकर संबोधित किया और उसके जवाब में बिट्टू ने कांग्रेस नेताओं को ‘देश के दुश्मन' बताया. यह मुद्दा कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए सेल्फ गोल साबित हो सकता है, क्योंकि उनकी ओर से उठाए गए दूसरे मुद्दे पीछे छूट सकते हैं. उधर, संसद के बजट सत्र का आज सातवां दिन है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दे सकते हैं. वहीं पीएम मोदी के जवाब के बिना ही धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो सकता है.
Parliament Budget Session 2026 Updates:
राहुल गांधी बनाम रवनीत सिंह बिट्टू, जानिए कल क्या हुआ
राहुल गांधी संसद भवन के मकर द्वार पर धरना दे रहे निलंबित सांसदों का हौसला बढ़ाते नजर आए, इसी दौरान केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू गुजर रहे थे. कांग्रेस नेता रह चुके बिट्टू संसद भवन में प्रवेश कर रहे थे और वह टिप्पणी करते सुने गए कि ये (प्रदर्शन कर रहे सांसद) जंग जीतकर आए हैं. इस पर राहुल गांधी ने उन्हें संबोधित करते हुए 'माय ट्रेटर फ्रेंड' (मेरे गद्दार मित्र) कहा. इस पर दोनों नेताओं के बीच कहासुनी हुई.
राहुल गांधी ने बिट्टू से कहा कि एक दिन तुम लौट कर आओगे. घटना के दौरान राहुल गांधी ने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बिट्टू ने हाथ नहीं मिलाया और कहा कि ये 'देश के दुश्मन हैं'.