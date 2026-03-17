संसद की कार्यवाही आज शांतिपूर्ण ढंग से चलने के आसार हैं. सदन से निलंबित किए गए आठ सांसदों का निलंबन आज वापस लिया जा सकता है. सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनी. सदन में प्रस्ताव विपक्ष की ओर से पेश किया जा सकता है. वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सदस्य एचडी देवेगौड़ा ने सोमवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संसद के अंदर ‘व्यवधान' और बाहर उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा किए गए विरोध-प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की. विपक्ष आज भी एलपीजी किल्लत को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. इधर, संसद सुरक्षा उल्लंघन केस के दो आरोपियों की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई है. जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव की याचिका पर भी दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई है. सोनम वांगचुक की आज एनएसए हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.
Breaking News LIVE Updates...
Raja Sabha LIVE Updates: राज्यसभा में अब NDA को स्पष्ट बहुमत
राज्य सभा की 37 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए को जबर्दस्त कामयाबी मिली है. जिन ग्यारह सीटों के लिए कल वोट डाले गए उनमें एनडीए ने नौ सीटें जीत लीं. इसका सीधा असर राज्य सभा में देखने को मिलेगा. ऊपरी सदन में एनडीए अब स्पष्ट बहुमत हासिल कर चुका है. बीजेपी 103 सीटों के साथ पहले ही सबसे बड़े दल के रूप में मजबूती से खुद को स्थापित कर चुकी थी. ताजा परिणामों के बाद पार्टी की स्थिति और अधिक मजबूत होगी. बीजेपी और उसके सहयोगियों की सीटें बढ़ कर 135 से भी अधिक हो गईं हैं जो महत्वपूर्ण बिलों को पारित कराने में बेहद मददगार साबित होने वाली हैं.
Lok Sabha LIVE Updates: वापस लिया जा सकता है 8 सांसदों को निलंबन
आठ सांसदों का निलंबन आज वापस लिया जा सकता है. सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंगलवार को संसद में प्रस्ताव लाकर इन सांसदों का निलंबन रद्द किया जाएगा. सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बन गई है, सूत्रों के हवाले से ऐसी जानकारी मिली है. ऐसे में सदन की कार्यवाही शांतिपूर्ण चलने की उम्मीद जताई जा रही है.
Raja Sabha Updates: देवेगौड़ा ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संसद में ‘व्यवधान’ की ओर ध्यान दिलाया
पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सदस्य एचडी देवेगौड़ा ने सोमवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संसद के अंदर ‘व्यवधान’ और बाहर उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा किए गए विरोध-प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की. सोनिया गांधी को संबोधित पत्र में देवेगौड़ा ने कहा कि संसद और उसके परिसर में 'बिना सोचे-समझे जो अराजकता फैलाई गई है, उससे वह बहुत परेशान हैं. यह अराजकता मुख्य रूप से विपक्षी दलों द्वारा फैलाई गई है.'
Raja Sabha LIVE Updates: AAP सांसद संजय सिंह की मिडिल ईस्ट संकट पर चर्चा की मांग
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने नियम 267 के तहत राज्य सभा में नोटिस देकर मिडिल ईस्ट जंग के भारत की ऊर्जा सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, व्यापार और प्रवासी भारतीयों पर पड़ने वाले प्रभाव पर चर्चा की मांग की है. कांग्रेस समेत विपक्ष की कुछ पार्टियों ने भी इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है.
AAP MP Sanjay Singh gives a notice in the Upper House under Rule 267, demanding a discussion on the impact of the West Asia war on India’s energy security, economy, trade, and expatriates pic.twitter.com/Imnrag8C1y— ANI (@ANI) March 17, 2026