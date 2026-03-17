संसद की कार्यवाही आज शांतिपूर्ण ढंग से चलने के आसार हैं. सदन से निलंबित किए गए आठ सांसदों का निलंबन आज वापस लिया जा सकता है. सोमवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में इस मुद्दे पर सहमति बनी. सदन में प्रस्ताव विपक्ष की ओर से पेश किया जा सकता है. वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री और राज्यसभा सदस्य एचडी देवेगौड़ा ने सोमवार को कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर संसद के अंदर ‘व्यवधान' और बाहर उनकी पार्टी के सदस्यों द्वारा किए गए विरोध-प्रदर्शनों पर चिंता व्यक्त की. विपक्ष आज भी एलपीजी किल्‍लत को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा. इधर, संसद सुरक्षा उल्लंघन केस के दो आरोपियों की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई है. जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू प्रसाद यादव की याचिका पर भी दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई है. सोनम वांगचुक की आज एनएसए हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

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