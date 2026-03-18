उत्‍तर प्रदेश के गाजियाबाद में 4 साल की बच्‍ची की हत्‍या का मामला सामने आया है. गाजियाबाद थाना नंदग्राम क्षेत्र में 4 साल की बच्ची एक खेत में घायल अवस्था में पड़ी मिली है, जिसको स्थानीय लोगों एवं परिजनों द्वारा अस्पताल ले जाया जा रहा है. सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा अस्पताल पहुंचा गया, जहां इलाज के दौरान बच्‍ची की मृत्यु हो गई. शुरुआती जांच में बालिका के परिजनों द्वारा यह तथ्य प्रकाश में लाये गये कि उनके पड़ोस में रहने वाला गौरव प्रजापति उम्र करीब 24 वर्ष शाम के समय बालिका को टॉफी दिलाने के बहाने लेकर गया था, जिसके बाद बालिका वापस नहीं लौटी थी. उक्त व्यक्ति उनसे पूर्व से परिचित था. स्थानीय पुलिस द्वारा सभी तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए आरोपी गौरव प्रजापति को हिरासत में लेकर गम्भीरता से पूछताछ की.

आरोपी गौरव प्रजापति ने पूछताछ में बताया गया कि उसने नाबालिग बच्ची की हत्या की है तथा हत्या करने के बाद अपने खून से सने हाथों को एक रुमाल से साफ करके घटनास्थल के पास झाडियो मे फेका गया है. अभियुक्त की निशादेही पर बरामदगी हेतु पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल पर लाया गया जहां पर अभियुक्त द्वारा पहले से ही छिपाये गये अवैध हथियार से पुलिस पर जानलेवा हमला/फायरिंग की गई. पुलिस द्वारा आत्मरक्षा मे जवाबी फायरिंग की गई जिसमे अभियुक्त के दोनों पैरों में गोली लगी है. अभियुक्त के पास से अवैध हथियार एवं कारतूस बरामद किये गये हैं. घायल अभियुक्त को इलाज के लिए जिला अस्पताल गाजियाबाद भेजा गया है.