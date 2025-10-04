विज्ञापन
विशेष लिंक

जब परिणीति चोपड़ा ने डेटिंग के दिनों पर मारा ताना, राघव चड्ढा ने ली चुटकी, बोले, 'नेता के वायदे...'

परिणीति ने राघव से पूछा कि अगर राजनीति नहीं करेंगे तो वह कौन सा पेशा चुनेंगे, राघव ने जवाब दिया कि वह खुद को फाइनेंस के क्षेत्र में देखते हैं. उ

Read Time: 3 mins
Share
जब परिणीति चोपड़ा ने डेटिंग के दिनों पर मारा ताना, राघव चड्ढा ने ली चुटकी, बोले, 'नेता के वायदे...'

अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा ने हाल ही में 'फेक टॉक शो' शीर्षक से एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनके पति और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा बतौर मेहमान शामिल थे. इस मजेदार सेशन के दौरान, परिणीति ने राघव से काम, जिंदगी के संतुलन से लेकर उनके रिश्तों की बारीकियों तक कई सवाल पूछे. राघव ने भी इन सवालों के मजेदार जवाब दिए. परिणीति ने बताया कि उन्हें बहुत अच्छा लगा जब दुनिया ने उन्हें उसी तरह देखना शुरू किया जैसे वह देखती थीं.

डेटिंग और वायदे

दोनों की हंसी-मजाक जल्द ही उनके डेटिंग के दिनों और शादीशुदा जिंदगी पर आ गई. परिणीति ने मजाक में कहा, "डेटिंग के दिनों में लड़के तरह-तरह के सपने दिखाते हैं और शादी के बाद बदल जाते हैं". राघव ने जवाब में चुटकी लेते हुए कहा, "एक नेता के वायदे..."

परिणीति ने बताया कि उन्होंने कुछ सवाल ChatGPT से लिए थे, जिसमें से एक सवाल ये था कि क्या आप (राघव चड्ढा) और मैं एक डेटिंग ऐप पर टिक पाएंगे?", राघव ने जवाब दिया, "नहीं! मुझे नहीं लगता कि हम वहां टिक पाएंगे." परिणीति ने भी सहमति जताते हुए कहा, "मुझे भी नहीं लगता कि हम दोनों डेटिंग ऐप्स पर हो सकते हैं क्योंकि हमारा भरोसा बहुत कम है. हम हर चीज पर सवाल उठाते हैं. अगर हमें गूगल पर कुछ मिल भी जाए, तो हम कहते हैं, नहीं, दोबारा देख लो."

राजनीति नहीं तो क्या करेंगे राघव?

परिणीति ने राघव से पूछा कि अगर राजनीति नहीं करेंगे तो वह कौन सा पेशा चुनेंगे, राघव ने जवाब दिया कि वह खुद को फाइनेंस के क्षेत्र में देखते हैं. उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि मैं एक फाइनेंस एक्सपर्ट के लिए बिल्कुल ठीक हूं. पेशे से तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं ही. इसलिए फाइनेंस की दुनिया में ,मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पर जरूर कुछ काम कर सकता हूं. मैं यह तो नहीं कहूंगा कि मैं सबसे अच्छा वकील बनूंगा, लेकिन मैं एक औसत वकील जरूर हो सकता हूं, जो अपनी रोजी-रोटी कमा सकता है."

परिणीति ने सुनाया दिल को छू लेने वाला किस्सा

बातचीत के दौरान, परिणीति ने एक दिल को छू लेने वाला किस्सा सुनाया कि कैसे उन्हें एहसास हुआ कि वे प्यार में हैं. उन्होंने कहा, "हमने एक ही दिन,  एक ही कॉल पर, एक ही मिनट पर, एक ही समय पर, एक साथ आई लव यू एक-दूसरे से कहा था." परिणीति ने आगे बताया कि, "जब मैं गुरुद्वारे गई थी, तो एक प्रसाद की जगह मुझे दो मिले. मानो भगवान कह रहे हों,अब तुम एक नहीं, दो हो गए हो. यह बहुत फिल्मी बात है, लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ."

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Parineeti Chopra, Raghav Chadha, Raghav Chadha AAP, Work-life Balance, Work-life Balance Importance
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com