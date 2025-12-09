विज्ञापन

Year Ender 2025: कैटरीना कैफ से कियारा आडवाणी तक, 2025 में मां बनीं ये 5 हसीनाएं

Bollywood Actresses Who Became Mother in 2025: साल 2025 में बी-टाउन से कई गुड न्यूज सुनने को मिली, क्योंकि इस साल वो-वो एक्ट्रेस भी मां बनीं, जिनके मां बनने का सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था.

नई दिल्ली:

Bollywood Actresses Who Became Mother in 2025: साल 2025 में बी-टाउन से कई गुड न्यूज सुनने को मिली, क्योंकि इस साल वो-वो एक्ट्रेस भी मां बनीं, जिनके मां बनने का सबसे ज्यादा इंतजार किया जा रहा था. इसमें सबसे बड़ा नाम खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का शामिल है. कैटरीना कैफ हाल ही में अपने पहले बच्चे की मां बनीं हैं. अपने ईयर एंडर 2025 के सेक्शन में बात करेंगे उन बॉलीवुड हसीनाओं की जिनकी गोद इस साल भर चुकी हैं.

कैटरीना कैफ

विक्की कौशल और कैटरीना कैफ ने दिसंबर 2021 में शादी रचाई थी और शादी के चार साल बाद कपल के घर पहली किलकारी गूंजी. कैटरीना कैफ ने 42 साल की उम्र में अपनी पहली संतान के रूप में एक बेटे को बीती 7 नवंबर को जन्म दिया था.

परिणीति चोपड़ा

राजनेता राघव चड्ढा और एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने साल 2023 में धूमधाम से शादी रचाई थी. शादी के तीन साल बाद अगस्त 2025 में कपल ने अपनी पहली प्रेग्नेंसी का एलान किया और 19 अक्टूबर को गुडन्यूज दी. परिणीति ने एक बेटे जन्म दिया, जिसका नाम नीर रखा है.

कियारा आडवाणी

बॉलीवुड के हैंडसम एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की स्टार वाइफ कियारा आडवाणी भी इसी साल पहली बार मां बनी हैं. कियारा ने 15 जुलाई 2025 को एक बेटी को जन्म दिया और हाल ही में कपल ने बेटी के नाम सरायाह का खुलासा किया था.

पत्रलेखा

स्त्री 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले एक्टर राजकुमार राव भी इस साल पिता बने. उनकी स्टार वाइफ पत्रलेखा ने बीती 15 नवंबर को एक बेटी को जन्म दिया.15 नवंबर को कपल की शादी की चौथी सालगिरह भी थी और कपल के घर में उस दिन डबल सेलिब्रेशन हुआ था.

इलियाना डिक्रूज

बॉलीवुड और साउथ सिनेमा में एक्टिव एक्ट्रेस इलियाना डिक्रूज साल 2025 में दूसरी बार मां बनी हैं. साल 2023 में उन्होंने बेटे को जन्म दिया था और जून 2025 में वह एक और बेटे की मां बनीं. वहीं, अब सोनम कपूर भी दूसरी बार मां बनने जा रही हैं. सोनम कपूर ने हाल ही में दूसरी प्रेग्नेंसी का ऐलान किया है और वह अगले साल अपने दूसरे बच्चे की मां बनेंगी.



 

