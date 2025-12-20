"कुछ भी नहीं कर पा रही हूं..." न्यू मॉम परिणीति चोपड़ा का छलका दर्द, बेबी नीर को लेकर किया बड़ा खुलासा!

Parineeti Chopra viral instagra post : बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी लाइफ के सबसे खूबसूरत फेज यानी 'मदरहुड' को एन्जॉय कर रही हैं. 19 अक्टूबर को मां बनीं परिणीति अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी नई जर्नी की झलकियां शेयर करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिसमें मजाकिया अंदाज में बताया कि मां बनने के बाद उनकी याददाश्त और फोकस में क्या बदलाव आए हैं.

परिणीति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपने घर के सामान और स्टोरेज को सही ढंग से रखने की कोशिश कर रही थीं. स्मार्ट कैजुअल कपड़ों में सजी परिणीति काम करने तो बैठी थीं, लेकिन उनका ध्यान बार-बार भटक रहा था. उन्होंने हंसते हुए लिखा, "आज अपनी स्टोरेज को ऑर्गनाइज करने का समय निकाला, लेकिन मेरा ध्यान भटक गया और मैंने कुछ भी नहीं किया." उन्होंने इसे 'पोस्टपार्टम सिम्पटम्स' बताया और साथ में उदास व हंसने वाले इमोजी भी लगाए.

जब से परिणीति के घर नन्हा मेहमान आया है, पूरा परिवार खुशियों में डूबा है. परिणीति की बहन और ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा जोनस और उनके पति निक जोनस ने बेबी 'नीर' के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स भेजे हैं. परिणीति ने इन तोहफों की झलक भी फैंस को दिखाई. प्रियंका और निक ने नीर के लिए छोटे-छोटे जूते, एक बेबी हेयरब्रश और बहुत ही प्यारे फर वाले कपड़े भेजे हैं.

परिणीति ने प्रियंका को 'मीमी मासी' और निक को 'निक मासा' कहते हुए शुक्रिया अदा किया. साथ ही उन्होंने प्रियंका की बेटी मालती मैरी के लिए 'मालती दीदी' लिखा. इस पोस्ट के कैप्शन में परिणीति ने लिखा, "नीर को अभी से ही बहुत प्यार मिल रहा है."

परिणीति की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और फैंस नई मम्मी को ढेर सारा प्यार और हिम्मत दे रहे हैं.