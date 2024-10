पप्पू यादव और रंजीत की लव स्टोरी से लेकर अलग होने की कहानी में लॉरेंस बिश्नोई क्यों आया? 

Pappu Yadav Ranjeet Ranjan Lawrence Bishnoi Story: पप्पू यादव (Pappu Yadav) आजकल लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) के कारण काफी सुर्खियों में हैं. इस बीच उनकी सांसद पत्नी रंजीत रंजन (Ranjeet Ranjan) ने खुलासा किया है कि वो पप्पू यादव से डेढ़-दो सालों से अलग हो गई हैं. दोनों के बीच काफी मतभेद हैं. पप्पू यादव के लॉरेंस बिश्नोई पर दिए बयान से उनका और उनके बच्चों का कोई लेना-देना नहीं है. रंजीत रंजन का यह बयान पप्पू यादव के लिए बड़ा झटका है.इससे साफ होता है कि दोनों के बीच सुलह की सारी कोशिशें समाप्त हो गईं हैं. हालांकि, इन दोनों की शादी भी काफी फिल्मी रही है.

VIDEO | "Our - my and Pappu Yadav's - political career have been different. There are a lot of differences between us, and we've been living separately from the past 1.5-2 years. Me and my children are not related to whatever he has said," says Congress MP Ranjeet Ranjan… pic.twitter.com/uWSoVAc4tg